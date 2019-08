Dominic Thiem gegen Marin Cilic heute live: ATP Montreal im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag trifft Dominic Thiem im Achtelfinale des ATP-Turniers in Montreal auf Marin Cilic (ab 18 Uhr im LIVETICKER). SPOX zeigt euch, wo und wann ihr das Match heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der an zwei gesetzte Österreicher stieg nach seinem Turniersieg in Kitzbühel erst in der zweiten Runde in den Wettbewerb ein. Gegen Lokalmatador Denis Shapovalov gab Thiem zwar den zweiten Satz ab, behielt aber schließlich die Oberhand (6:4, 3:6, 6:3).

Dominic Thiem vs. Marin Cilic heute live: Beginn

Thiems Gegenspieler, Marin Cilic, setzte sich in Runde eins mit 6:3, 7:6 (9:7) gegen Bradley Klahn und in Runde zwei 6:3 und 6:4 gegen John Millman durch.

Das Achtelfinale zwischen Thiem und dem Kroaten wurde offiziell auf 18 Uhr angesetzt. Gespielt wird auf dem Centre Court.

Die weiteren Matches des Tages:

Planmäßige Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 19 Uhr Daniil Medvedev (8) Christian Garin 20:20 Uhr Nikolos Bassilaschwili (13) Alexander Zverev (3) 20:30 Uhr Karen Khachanov (6) Felix Auger-Aliassime 0:30 Uhr Adrian Mannarino Fabio Fognini (7) 0:30 Uhr Rafael Nadal (1) Guido Pella 1:50 Uhr Roberto Bautista Agut (10) Richard Gasquet 1:50 Uhr Hubert Hurkacz Gael Monfils (16)

© getty

Dominic Thiem gegen Marin Cilic heute live im TV und Livestream

Das ATP-Turnier in Montreal wird in Österreich wie im gesamten deutschsprachigen Raum nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt, stattdessen hat sich der Pay-TV-Sender Sky die exklusiven Übertragungsrechte gesichert und zeigt somit auch das Match von Thiem gegen Cilic live. Der Bezahlsender geht um 18 Uhr auf Sendung.

Zudem bietet Sky auch einen Livestream via SkyGo an, den ihr allerdings nur als Kunde abrufen könnt. Folgende Kommentatoren begleiten das Turnier.

Sascha Roos

Stefan Hempel

Marcel Meinert

Markus Gaupp

Außerdem ist die Partie auf dem Streamingdienst der ATP, TennisTV, im Livestream zu sehen.

ATP Montreal: Thiem gegen Cilic heute im Liveticker

Wer kein Abonnement bei Sky besitzt, kann das Match zwischen Dominic Thiem und Marin Cilic im ausführlichen Liveticker von SPOX verfolgen. Auch zur Partie von Alexander Zverev gegen Nikolos Bassilaschwili gibt es eine Berichterstattung. Hier geht's zur heutigen Übersicht.

Dominic Thiem und Marin Cilic im Vergleich

Thiems Gegenüber, Marin Cilic, hat bereits deutlich mehr Spiele auf dem Buckel. Sein größter Erfolg geht auf das Jahr 2014 zurück, als er im Finale der US-Open gegen Kei Nishikori in drei Sätzen gewann und sich somit seinen ersten Grand-Slam-Titel sicherte.

Dominic Thiem Kategorie Marin Cilic 185 cm Größe 198 cm 25 Alter 30 Rechts Hand Rechts 255/140 Spiele gewonnen/verloren 486/258 14 Titel 18 18.351.157 Dollar Erspieltes Preisgeld 26.617.726 Dollar

ATP Montreal: Die Preisgelder im Überblick

Insgesamt befinden sich 5,7 Millionen US-Dollar im Topf. Folgende Preisgelder und Weltranglistenpunkte erhalten die Spieler: