Dominic Thiem - Sebastian Ofner heute live im Free-TV: ATP Kitzbühel im Livestream und Liveticker

Beim ATP-Turnier Kitzbühel steht der dritte Tag an. Die Nummer eins der Setzliste, Dominic Thiem, greift in einer Night Session gegen Sebastian Ofner (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER & live auf DAZN) ins Turnier ein. Wo ihr das Turnier in Kitzbühel live im Free-TV, Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Generali Open 2019: Die Matches am 3. Tag beim Kitzbühel-ATP

Aus österreichischer Sicht ist nur ein Spieler am heutigen Mittwoch im Einsatz. Dennis Novak trifft in seinem Achtelfinale auf Pablo Cuevas. Außerdem steigen Fernando Verdasco und Dusan Lajovic, die in der ersten Runde genauso wie Cuevas ein Freilos hatten, ins Turnier ein.

Uhrzeit Center Court Kuchenmeister 11.00 Uhr Chardy (FRA) - Lajovic (SRB) Ruud (NOR) - Bachinger (GER) nicht vor 13.30 Uhr Novak (AUT) - Cuevas (URU/4) Fucsovics (HUN) - Munar (ESP) anschließend Verdasco (ESP) - Kovalik (SVK) Carballes Baena (ESP) - Sonego (ITA) nicht vor 19.30 Uhr Thiem - Ofner Kohlschreiber (GER) - Andujar (ESP)

ATP-Turnier in Kitzbühel live im TV und Livestream

ServusTV bietet eine kostenfreie Übertragung des ATP-Turniers in Kitzbühel an. Der Sender überträgt morgen ab 13.30 Uhr ununterbrochen von den Plätzen. Darüber hinaus gibt es auch einen Livestream des Senders, der es Usern aus Österreich ermöglicht, die Matches auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets zu verfolgen.

Als Alternative steht euch auch der Internetstreaming-Dienst DAZN zur Verfügung. Ebenfalls ab 13.30 Uhr beginnt am Mittwoch die Übertragung. Starte also jetzt deinen Gratismonat und verpasse kein Match der Generali Open.

Thiem - Ofner: Generali Open 2019 im Liveticker

Die Partie zwischen Thiem und Ofner am Mittwochabend wird von SPOX im umfassenden LIVETICKER begleitet.

Wenn ihr euch ganz ohne Bewegtbild über die Zwischenstände von den Plätzen in Kitzbühel informieren wollt, dann seid ihr auf der offiziellen Seite des Turniers genau richtig. Die Generali Open bieten zu jedem Match einen eigenen kleinen Liveticker.

