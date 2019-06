Dominic Thiem - Gael Monfils im Free-TV: French Open heute live im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem spielt am Montag bei den French Open in Paris um sein fünftes Major-Viertelfinale. Gewinnt Thiem das Match gegen Gael Monfils (FRA-14, nicht vor 14.30 Uhr im LIVETICKER), dann würde er Thomas Muster diesbezüglich in der Seine-Stadt übertreffen. SPOX erklärt, wo das Match im Livestream oder TV mitzuverfolgen ist.

Thiem hat sich in den ersten drei Runden zwar jeweils in vier Sätzen durchgesetzt und von der Spiellänge her (jeweils rund 2:30 Stunden) nicht viel Kraft gelassen. Doch von seiner Hochform ist der Roland-Garros-Finalist des Vorjahres doch noch ein Stück entfernt.

"Es war mit Abstand das beste Match bis jetzt, aber nichtsdestotrotz muss ich mich gewaltig steigern gegen Monfils am Montag", weiß Thiem.

Dominic Thiem - Gael Monfils: Wann spielt Thiem?

Dominic Thiem bestreitet sein Achtelfinale bei den French Open gegen Gael Monfils am Montag im dritten Match nach 11.00 Uhr. Der Vorjahres-Finalist beim größten Sandplatz-Tennisturnier läuft nach einem Damen-Match sowie dem Duell des Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic (SRB) mit Jan-Lennard Struff (GER) ein.

Thiem vs. Monfils in Paris: TV-Übertragung & Livestream

In Österreich zeigt der ORF alle Partien von Dominic Thiem live im Free-TV. Das Match wird auf ORF Sport Plus übertragen. Insgesamt zeigt der Sender 30 Stunden vom Turnier live, inklusive den Finals der Damen und Herren. In der TvThek gibt es zudem für alle Spiele einen Livestream. ServusTV zeigt diesmal kein Live-Tennis.

Die Übertragungsrechte am gesamten Turnier hat sich Eurosport gesichert. Auf Eurosport 1 werden die Top-Partien im Free-TV gezeigt, außerdem gibt es auf Eurosport 2 und Eurosport 2 HD xtra zusätzliche Matches. Im Livestream bietet der Sender darüber hinaus den Eurosport Playeran, über den alle Courts live zu sehen sind.

LIVETICKER: Dominic Thiem - Gael Monfils live

SPOX bietet zur Partie von Dominic Thiem gegen Gael Monfils wie gewohnt einen umfassenden Liveticker an.

Dominic Thiem gegen Gael Monfils im Head to Head (H2H)

Jahr Event Sieger Ergebnis 2018 Buenos Aires (ARG) Thiem 6:2, 6;1 2017 ATP 1000 Masters Indian Wells (USA) Thiem 6:3, 6:2 2016 ATP Finals London (GBR) Thiem 6:3, 1:6, 6:4 2015 Umag (2015) Thiem 1:6, 6:3, 6:1

Dominic Thiem: Abschneiden bei den French Open

Thiem ist bislang fünf Mal in Paris angetreten. Drei Mal davon erreichte er mindestens das Halbfinale.