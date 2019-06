Dominic Thiem unterliegt utopischem Rafael Nadal im French-Open-Finale

Dominic Thiem hat auch sein zweites Finale bei den French Open verloren. Gegen den unfassbar stark aufspielenden Rafael Nadal unterlag der Niederösterreicher in vier Sätzen mit 3:6, 7:5, 1:6, 1:6.

Während Thiem seinen ersten Grand-Slam-Sieg verpasste, holte Nadal bereits den zwölften Titel bei den French Open.

"Gratulation an Dominic. Mir tut es leid, denn er verdient es, diesen Titel zu gewinnen. Das wird er in der Zukunft bestimmt machen. Er ist ein harter Arbeiter und hat so viel Kraft. Ich wünsche ihm und seinem Team alles Gute", sagte Nadal nach der Partie.

"Ich habe alles gegeben in diesen zwei Wochen. Ich liebe dieses Turnier von ganzem Herzen", sagte Thiem, der sich seinem Gegner widmete: "Rafa, ich bin zwar sehr traurig, dass ich verloren habe. Aber du bist eine absolute Legende. Es ist komplett surreal, dass du dieses Turnier 12 Mal gewonnen hast. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Jahr. Gut gemacht, Rafa!"

Dominic Thiem bleibt ATP-Nummer-Vier

Thiem, der am Samstag im fortgesetzten Halbfinale gegen Novak Djokovic 2:45 Stunden auf dem Platz gestanden war, hatte freilich wegen der Wetterkapriolen doch einen Nachteil. Der Lichtenwörther hatte mit dem Sieg im Fünf-Satz-Thriller gegen den Weltranglisten-Ersten viel Kraft gelassen.

Dank der 1,18 Mio. Euro Preisgeld für den Finalisten hat er sein Karriere-Preisgeld auf mehr als 18 Mio. Dollar geschraubt. Im Ranking bleibt er Vierter. Im Head-to-Head mit Nadal steht es nun 9:4 für den Mallorquiner.

© getty

Rafael Nadal: Weg zum French-Open-Titel gegen Dominic Thiem

Nadal gab vor dem Finale erst einen einzigen Satz ab. Dies passierte im Match gegen den Belgier David Goffin, ehe Thiem den zweiten Satz des Endspiels gewann.