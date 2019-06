Dominic Thiem schlägt Karen Khachanov und steht im French-Open-Halbfinale

Dominic Thiem hat am Donnerstag in souveräner Manier das Halbfinale bei den French Open erreicht. Gegen den Russen Karen Khachanov setzte er sich klar in drei Sätzen und nach nur 107 Minuten mit 6:2, 6:4, 6:2 durch. In der Runde der letzten vier könnte es zum Duell mit Novak Djokovic kommen, der aktuell gegen Alexander Zverev spielt (im LIVETICKER).

"Es war ein sehr gutes Spiel. Ich habe heute nicht viel verschlagen, das ist ein Traum, wieder im Halbfinale zu stehen", sagte Thiem nach der Partie. In den letzten drei Jahren schaffte er es jeweils ins Halbfinale, im Vorjahr gar ins Endspiel.

Thiem hat damit 590.000 Euro Preisgeld sowie 720 ATP-Punkte sicher. Er könnte am Freitag der erste Österreicher werden, der zum zweiten Mal in ein Major-Einzel-Finale einzieht.

Dominic Thiems Weg ins French-Open-Halbfinale

Während Thiem in den ersten drei Runden jeweils den zweiten Satz abgeben musste, zeigte er sich seit dem Achtelfinale völlig souverän und verlor keinen einzigen Durchgang.