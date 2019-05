French Open: Dominic Thiem - Alexander Bublik heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 25-jährige Vorjahresfinalist Dominic Thiem hat die erste Runde bei den French Open überstanden und sich erst spät von vorhandener Nervosität befreit. Thiem spielt nun erst wieder am Donnerstag (HIER im LIVETICKER) gegen den Kasachen Alexander Bublik. SPOX erklärt, wo das Spiel im Liveticker, Livestream oder TV mitzuverfolgen ist.

Das Match gegen Tommy Paul aus der ersten Runde hing dem Lichtenwörther noch nach: "Wir alle haben sehen können, was passiert, wenn ich nicht mein bestes Tennis spiele", resümierte Thiem vor nun auch größer gewordener internationaler Journalistenschar. Im Vorjahr war Thiem als frischgebackener Lyon-Sieger nach Paris gekommen und schon zwei Tage später spielte er sein Erstrundenmatch. Das gewann er damals gegen Ilja Iwaschka (BLR) ganz sicher.

Inwiefern der Selbstvertrauensschub eines Titels unmittelbar vor einem Grand Slam mehr hilft als Kraft kostet, kann wohl nicht allgemein beantwortet werden. Nicht einmal am Beispiel Thiem. "2016 und vergangenes Jahr bin ich mit einem Titel hergekommen. Das war super für das Selbstvertrauen, aber ich hatte nicht viel Rast. 2017 und dieses Jahr habe ich vorher keine Turniere gespielt, also habe ich alles ausprobiert und alles erlebt", stellte Thiem fest.

Und von der Ergebnissen her sei es 2016 ganz ähnlich schwierig gewesen wie gegen Tommy Paul am Montag. "So ein Match ist auch ein bisserl ein Alarmsignal, weil dann hoffentlich ein langsamer Start nicht mehr passieren wird."

Dominic Thiem - Alexander Bublik: Wann spielt Thiem?

Dominic Thiem eröffnet am Donnerstag in Paris den fünften Spieltag der French Open auf dem Centercourt. Im ersten Match um 11.00 Uhr trifft die Nummer 4 des Turniers in der zweiten Runde auf den Kasachen Alexander Bublik.

Thiem vs. Paul in Paris: TV-Übertragung & Livestream

In Österreich zeigt der ORF alle Partien von Dominic Thiem live im Free-TV. Insgesamt zeigt der Sender 30 Stunden vom Turnier live, inklusive den Finals der Damen und Herren. In der TvThek gibt es zudem für alle Spiele einen Livestream. ServusTV zeigt diesmal kein Live-Tennis.

Die Übertragungsrechte am gesamten Turnier hat sich Eurosport gesichert. Auf Eurosport 1 werden die Top-Partien im Free-TV gezeigt, außerdem gibt es auf Eurosport 2 und Eurosport 2 HD xtra zusätzliche Matches. Im Livestream bietet der Sender darüber hinaus den Eurosport Player an, über den alle Courts live zu sehen sind.

LIVETICKER: Dominic Thiem - Alexander Bublik live

SPOX bietet zur Partie von Dominic Thiem gegen Alexander Bublik wie gewohnt einen umfassenden Liveticker an.

Dominic Thiem gegen Alexander Bublik im Head to Head (H2H)

Thiem hat gegen Bublik noch nie gespielt, der 21-Jährige gebürtige Russe ist Nummer 91 im ATP-Ranking.

Dominic Thiem: Abschneiden bei den French Open

Thiem ist bislang fünf Mal in Paris angetreten. Drei Mal davon erreichte er mindestens das Halbfinale.