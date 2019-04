15. Doppel-Titel für Jürgen Melzer in Marrakesch

Jürgen Melzer hat am Sonntag gemeinsam mit dem Kroaten Franko Skugor seinen 15. Doppel-Titel auf der ATP-Tour erobert.

Für den 37-jährigen Tennisprofi war es der zweite Erfolg der Saison nach Sofia (mit Nikola Mektic/CRO). Im Endspiel des ATP-250-Turniers in Marrakesch setzte sich das ungesetzte Duo gegen Matwe Middelkoop und Frederik Nielsen (NED/DEN) 6:4,7:6(6) durch.

Melzer, der sich nach einer langen Verletzungspause ganz auf das Doppel konzentriert, wird sich vom 83. Platz der Weltrangliste weiter verbessern. Sein Anteil am Preisgeld betrug knapp 15.000 Euro brutto. Vor 17 Jahren war Melzer mit Julian Knowle in Casablanca ebenfalls in Marokko erfolgreich gewesen (2. Titel).