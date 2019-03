Dominic Thiem - Milos Raonic: Indian Wells-Halbfinale heute im Livestream und Liveticker

Dominic Thiem hat am Donnerstag kampflos das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells erreicht. Der als Nummer 7 gesetzte Niederösterreicher musste gegen Gael Monfils nicht auf den Platz, weil der Franzose wegen einer Achillessehnen-Verletzung absagen musste. Thiem trifft nun am Samstag um 19:00 Uhr auf den Kanadier Milos Raonic. SPOX liefert alle wichtigen Infos zur Partie und erklärt, wo das Spiel im Livestream und im TV gezeigt wird.

Thiem steht damit zum insgesamt fünften Mal im Halbfinale eines Turniers der zweithöchsten Kategorie nach den Grand Slams, erstmals in den USA. Er hat 360 ATP-Punkte sowie 354.000 Dollar (313.413,02 Euro) Preisgeld brutto sicher. Gegen Raonic spielt er nun am Samstag um sein insgesamt drittes Endspiel bei einem 1000er-Turnier nach bisher zwei Finali in Madrid (2017, 2018).

Dominic Thiem beim Masters in Indian Wells

Runde Gegner Ergebnis Erste Runde - Freilos Zweite Runde Jordan Thompson 6:4, 7:5 Dritte Runde Gilles Simon 6:3, 6:1 Achtelfinale Ivo Karlovic 6:4, 6:3 Viertelfinale Gael Monfils Aufgabe Halbfinale Milos Raonic Samstag, 19:00 Uhr

Thiem - Raonic: Wann spielt Dominic Thiem?

Fest steht, dass Thiem am Samstag gegen 19:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit spielen wird.

ATP Indian Wells Masters im TV und Livestream

Das ATP Masters 1000 von Indian Wells in Kalifornien wird live auf Sky übertragen. Der Bezahlsender überträgt die Herren-Matches vom Masters jeden Tag ab 19 Uhr live. Via SkyGo kann man mit einem Sky-Abo auch über einen Livestream die Matches verfolgen. Zudem zeigt TennisTV, der offizielle Streamingdienst der ATP, alle Matches live.

© getty

Das Damen-Turnier der WTA-Tour wird hingegen vom Streamingdienst DAZNübertragen, der die Rechte für die WTA-Turniere besitzt. Am Montag, 11. März, überträgt DAZN ab 20 Uhr mit folgendem Personal: