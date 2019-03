Dominic Thiem - Gael Monfils: Indian Wells heute im Livestream und Liveticker

Dominic Thiem hat endlich so richtig zu seiner Form gefunden. Nachdem er mit nur drei Saisonsiegen nach Indian Wells gereist war, hat sich Österreichs Tennis-Star am Mittwoch bereits ins Viertelfinale des Masters-1000-Turniers in Kalifornien gespielt. Thiem besiegte den kroatischen Aufschlag-Riesen Ivo Karlovic nach nur knapp 59 Minuten sicher 6:4,6:3. Er trifft nun in der Nacht auf Freitag (voraussichtlich 03:00 mitteleuropäischer Zeit im LIVETICKER) auf den Franzosen Gael Monfils. SPOX liefert alle wichtigen Infos zur Partie und erklärt, wo das Spiel im Livestream und im TV gezeigt wird.

Mit Monfils hat Thiem gute Erfahrungen und eine 4:0-Bilanz stehen. Auch in Indian Wells 2017 (Achtelfinale 6:3,6:2) und zuletzt 2018 auf Sand in Buenos Aires (Semifinale 6:2,6:1). Doch Thiem wird sich darauf nicht verlassen. "Die stehen hier nicht umsonst im Viertelfinale. Ich freue mich auf morgen, es wird sicher anders als heute." Und über Monfils ist der elffache Turniersieg gut informiert. "Er ist zur Zeit in sehr guter Form, der hat Rotterdam gewonnen und Dubai (Halbfinale, Anm.) sehr gut gespielt. Wenn er in guter Form ist, ist es sehr schwer, einen Winner gegen ihn zu spielen, weil er eben so schnell ist", beschrieb Thiem den Weltranglisten-19., den er als "unfassbaren Athleten" bezeichnet, der selbst viel Druck erzeugen könne. "Es wird eine schwere Aufgabe."

Dominic Thiem beim Masters in Indian Wells

Runde Gegner Ergebnis Erste Runde - Freilos Zweite Runde Jordan Thompson 6:4, 7:5 Dritte Runde Gilles Simon 6:3, 6:1 Achtelfinale Ivo Karlovic 6:4, 6:3 Viertelfinale Gael Monfils LIVETICKER Halbfinale Milos Raonic / Miomir Kecmanovic -

Thiem - Monfils: Wann spielt Dominic Thiem?

Fest steht, dass Thiem wieder in den Abendstunden der Ortszeit spielen wird, voraussichtlich in der Nacht auf Freitag MEZ (nicht vor 03.00 Uhr) geht es um sein erstes Halbfinale bei einem 1000er-Event in den USA.

ATP Indian Wells Masters im TV und Livestream

Das ATP Masters 1000 von Indian Wells in Kalifornien wird live auf Sky übertragen. Der Bezahlsender überträgt die Herren-Matches vom Masters jeden Tag ab 19 Uhr live. Via SkyGo kann man mit einem Sky-Abo auch über einen Livestream die Matches verfolgen. Zudem zeigt TennisTV, der offizielle Streamingdienst der ATP, alle Matches live.

Das Damen-Turnier der WTA-Tour wird hingegen vom Streamingdienst DAZN übertragen, der die Rechte für die WTA-Turniere besitzt. Am Montag, 11. März, überträgt DAZN ab 20 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentatoren: Uwe Semrau, Oliver Fassnacht

Sichere Dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und verfolge das WTA Turnier umsonst!

Liveticker: Wo wird Thiem gegen Monfils getickert?

SPOX bietet alle Partien von Dominic Thiem im Liveticker. HIER GEHT'S ZUM LIVETICKER!