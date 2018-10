Mensur Suljovic beim Darts World Grand Prix gegen James Wade heute im Livestream bei DAZN sehen

Zum Auftakt des diesjährigen World Grand Prix bekommt es Darts-Ass Mensur Suljovic mit James Wade zu tun. Hier erfährst du, wo und wann du die Partie im Livestream sehen kannst.

Der World Grand Prix geht vom 30. September bis 6. Oktober in Dublin über die Bühne. Gespielt wird dabei im Citywest Hotel. Als Titelverteidiger geht in diesem Jahr der Nordire Daryl Gurney ins Rennen. Mensur Suljovic steigt am zweiten Turniertag, sprich am Montag dem 1. Oktober, in das Geschehen ein. Sein Gegner ist der wiedererstarkte James Wade.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Darts live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Darts World Grand Prix: Wo kann ich Mensur Suljovic gegen James Wade live sehen?

Wie gewohnt sind die Highlights des Darts-Zirkus im Livestream auf DAZN zu sehen, so auch der World Grand Prix. Am Montag werden die Erstrundenbegegnungen ab 20 Uhr komplettiert. Das Duell zwischen The Gentle Mensur Suljovic und The Machine James Wade ist dabei als sechste Partie angesetzt.

Weiters überträgt die PDC über ihren offiziellen, kostenpflichtigen Livestream.

Besonderer Modus beim PDC World Grand Prix

Ein Highlight stellt der World Grand Prix vor allem durch eine Besonderheit dar: Es handelt sich dabei um das einzige große Major-Turnier, das im Modus Double-In/Double-Out gespielt wird.

Die Profis müssen jedes Leg also nicht nur über ein Doppelfeld beenden, sondern es auch über ein Doppelfeld eröffnen.

World Grand Prix Spielplan 1. Oktober ab 20 Uhr