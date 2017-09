Neuer Austragungsort für Austrian Darts Open

National Rugby League Roosters -

Broncos Pro14 Leinster -

Cardiff Premiership Sale -

Newcastle National Rugby League Storm -

Eels National Rugby League Sea Eagles -

Panthers Premiership Bath -

Saracens Pro14 Connacht -

Southern Kings World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai -

Roman Gonzalez National Rugby League Sharks -

Cowboys HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Viertelfinale Premiership Northampton -

Bath HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Halbfinale Premiership Newcastle -

Saracens HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokyo: Finale

Der neue Kalender für die European Darts Tour 2018 weist mit Graz einen neuen Austragungsort in Österreich auf. Die steirische Hauptstadt wird die Austrian Darts Open beherbergen.

In den vergangenen beiden Jahren wurde die Österreich-Station der Tour im Multiversum in Wien Schwechat ausgetragen. Nun werden die Pfeile von 20. bis 22. April 2018 in der Mur-Metropole geworfen. Damit dürfen sich die Darts-Fans in der Steiermark auf Stars wie den Weltranglisten-Ersten Michael van Gerwen oder Österreichs Aushängeschild Mensur Suljovic freuen.

Insgesamt wächst die European Tour 2018 auf 13 Turniere an. Mit Kopenhagen steht erstmals auch eine Station in Skandinavien im Kalender.