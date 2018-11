Dominic Thiem gegen Jack Sock: Wo kann ich das Viertelfinale von Paris im Livestream sehen?

Dominic Thiem hat in der Stadt der Liebe endlich auch beim Hallenturnier die Runde der letzten acht erreicht. Der 25-Jährige rang zu Allerheiligen den Kroaten Borna Coric nieder und steht erstmals beim Pariser Masters-1000-Event im Viertelfinale. In diesem trifft er am Freitag auf Titelverteidiger Jack Sock (USA) (ab ca. 15:30 Uhr im Liveticker). SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream zu verfolgen ist.

Im insgesamt vierten Duell mit Titelverteidiger Sock ist Thiem nun Favorit. Sock hat nach einer schwachen Saison überraschend das Viertelfinale erreicht, allerdings hatte er ja im Achtelfinale nicht wie geplant gegen Rafael Nadal spielen müssen. Thiem führt gegen mit 2:1-Siegen (alle auf Hardcourt). Das bisher letzte Match hatte vor zwei Jahren just in Paris-Bercy stattgefunden und war an Sock gegangen.

"Überall anders wäre er ein ganz gutes Los gewesen, hier nicht", weiß Thiem über die Stärken Socks gerade in Bercy. "Ich werde versuchen, ihn über die Rückhand zu attackieren", verriet Thiem auch schon die Taktik. Jedenfalls ist Thiem, der im Westen der Stadt in Roland Garros nach zwei Semifinali im vergangenen Juni erstmals ein Grand-Slam-Endspiel erreicht hatte, erstmals auch in Bercy in die entscheidende Turnierphase vorgedrungen.

Dominic Thiem gegen Jack Sock im Livestream: Wann ist die Partie?

Dominic Thiem spielt am Freitag im Viertelfinale die zweite Partie nach 14.00 Uhr (nicht vor 15:30 Uhr) gegen Jack Sock. Zu sehen ist die Partie auf SkyGo im Livestream oder auf Sky Sport. Auch Tennis.tv bietet einen Stream zu der Begegnung an. Zudem gibt es HIER einen LIVETICKER zur Partie!

Dominic Thiems Bilanz gegen Jack Sock:

3 Matches

2 Siege

1 Niederlagen

Letzte Begegnung: 2:6, 4:6 am 02.11.2016

Dominic Thiem: Resultate beim ATP-Masters-1000 in Paris-Bercy