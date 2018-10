Erste Bank Open, Wiener Stadthalle: Dominic Thiem gegen Ruben Bemelmans heute live im Ticker, TV und Livestream sehen

Dominic Thiem greift am Dienstag erstmal in sein Heimturnier in der Wiener Stadthalle ein. Dabei trifft der ÖTV-Star in der ersten Runde der Erste Bank Open auf Ruben Bemelmans. SPOX erklärt, wo du das Spiel live mitverfolgen kannst.

Nachdem Thiems eigentlich zugeloster Gegner Richard Gasquet verletzungsbedingt absagen musste, wartet nun mit Bemelmans ein Qualifikant.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dominic Thiem gegen Ruben Bemelmanns: Live im TV, Livestream und Liveticker

Der ORF lässt sich das Heimturnier naturgemäß nicht entgehen und überträgt von 22. bis 28. Oktober auf dem Spartensender ORF SPORT + täglich umfassend live von den Tennis Erste Bank Open 500. Das Finale am 28. Oktober ist auch live in ORF eins zu sehen. Die Übertragungen sind via TVthek auch als Stream empfangbar.

Zudem zeigt Sky Sport Austria das Stadthallenturnier ab 23. Oktober täglich live von 13:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Mit Sky Ticket kann auch ohne Abonnement ein flexibles Streamingangebot des Pay-TV-Senders genutzt werden.

Thiems erster Einsatz gegen Ruben Bemelmans steigt am sogenannten THIEMStag, dem 23. Oktober, nicht vor 17 Uhr auf dem Center Court. Dort finden zuvor noch die Begegnungen Frances Tiafoe-Kei Nishikori und Cameron Norrie-John Isner statt. Natürlich seid ihr auch im Liveticker mit von der Partie.

Thiems Gegner: Das ist Ruben Bemelmans

© GEPA