Nach Hai-Attacke: Fanning kehrt zurück

Dienstag, 07.03.2017

Der Vorfall wurde von Fox Sports live im Fernsehen gezeigt. Zunächst ist die Flosse des Hais zu sehen, der von hinten an den Surfer herangeschwommen kam. Der Australier bemerkte das Tier dann und versuchte wegzuschwimmen, wurde aber heftig von seinem Brett geholt. Der Veranstalter berichtet sogar von zwei Haien, die den 34-Jährigen offenbar angegriffen haben.

Doch er konnte schnell von einem Jetski sowie einem Rettungsbot aus dem Wasser geholt werden und hat sich offenbar nicht verletzt. "Ich habe nur die Flosse gesehen, keine Zähne, und bin schreiend weg. Ich habe ihn ein paar Mal auf den Rücken geschlagen", erklärte der sichtlich erleichterte Fanning nach seiner Rettung.

Nun will der dreifache Weltmeister in die World Surf League zurückkehren. Zum ersten Mal nach der furchterregenden Hai-Attacke. "2015 war hart und hat mich ausgelaugt. Und all das passierte vor laufender Kamera. Es war wichtig, 2016 Druck abzulassen. Jetzt kann die Show wieder losgehen. 2017 wird ein fantastisches Jahr."

