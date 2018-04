SPORTMAGAZIN Showroom: ASICS Gel-Nimbus 20 - Sakura Edition

Im Zeichen der Kirschblüte: ASICS bringt den Frühling mit der neuen SAKURA-Kollektion.

Das ASICS Sakura Pack besteht aus drei Premium- Running-Modellen und zeigt die verschiedenen Phasen der Kirschblüte. Der GEL-Nimbus 20, eines der erfolgreichsten Cushioning-Modelle aller Zeiten, kommt in der satten Farbe "Cherry Blossom", die sich sowohl durch das Mesh-Upper zieht als auch die sichtbaren GEL-Elemente aufmerksamkeitsstark in Szene setzt. Der neue GEL-Nimbus 20 greift damit das Thema der "Kirschblüte" in ihrer vollen Pracht auf. Mehr Infos unter: www.asics.com