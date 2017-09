Gewinnen! Suunto Spartan Trainer Wrist HR

Das volle Programm ultraleicht verpackt: Die besonders leichte Multisport-GPS-Uhr ist deutlich kompakter als bisher, überzeugt aber mit voller Leistung.

Vielseitige Trainingsfunktionen, die tägliche Aktivitätsverfolgung und die Herzfrequenzmessung am Handgelenk machen sie zum idealen Sparringpartner für aktive Sportbegeisterte, in- und outdoor.

www.suunto.com

Gewinnspiel Suunto Spartan Trainer Wrist HR

Gewinnfrage:

In welchem Jahr brachte Suunto den ersten am Handgelenk getragenen Outdoor-Computer auf den Markt?

a) 1978

b) 1988

c) 1998

Einfach die Antwort der Gewinnfrage an spox_gewinnspiel@styria.com schicken und schon nimmst du an der Verlosung für die Suunto Spartan Trainer Wrist HR teil. Tipp: Die Antwort findet ihr in der Firmen-Geschichte auf der Suunto-Homepage.

Teilnahmeschluss ist der 13. Oktober 2017. Die Gewinnermittlung erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, Rechtsweg und Barablöse ausgeschlossen. Kein Schriftverkehr über das Gewinnspiel. Gewinne sind nicht übertragbar, die Gewinner werden schriftlich verständigt.