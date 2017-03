Gewinnen! Braun Series 3 ProSkin

Mittwoch, 22.03.2017

Mit seiner kammartigen Struktur richtet der Braun Series 3 ProSkin die Barthaare auf und führt sie direkt in das Scherelement. So entgeht ihm kein Haar und es sind weniger Züge nötig. Durch die Entfernung von langem und kurzem Barthaar in nur einem Zug kommt es zu weniger Hautirritationen.

www.braun.de

Gewinnspiel Braun Series 3 ProSkin

Gewinnfrage:

Welche europäische Spitzen-Fußball-Mannschaft ist offizieller Partner von Braun?

a) FC Bayern München

b) ASV Hinterbrühl

c) ASKÖ Ebensee

Einfach die Antwort der Gewinnfrage (Tipp: Auf der Braun-Homepage findet ihr die Antwort) an spox_gewinnspiel@styria.com schicken und schon nimmst du an der Verlosung für einen Braun Series 3 ProSkin teil.