Der Weg zum WM-Kader: Der Kampf um Schlüsselpositionen

Schon in den vergangenen Wochen machte die Berichterstattung in den Medien den Anschein, als würde mehr Klarheit in die Zusammensetzung des mit Spannung erwarteten WM-Kaders einkehren.

Vielen Spielern gelang es nach der Winterpause, ihre Formkurve in positiver und negativer Hinsicht zu bestätigen. Dennoch gibt es weitere Positionen, für die bislang noch keine Lösung in Sicht zu sein scheint.

Die Aussichten für Manuel Neuer

Besonders aufgrund seiner langen Erfahrung im internationalen Fußball wird Manuel Neuer auch bei der Fußball Weltmeisterschaft eine zentrale Rolle in den Planungen des Bundestrainers spielen. Während der ausschließliche Blick auf die Leistung vermutlich eine Ebenbürtigkeit von Seiten Marc-André ter Stegens zeigen würde, spielt besonders die Mentalität des Weltmeisters eine große Rolle.

Aufgrund der langen Verletzungspause ist jedoch bislang ungewiss, ob der Torwart des FC Bayern München rechtzeitig zum Beginn des Turniers in Bestform kommen wird. Vor allem das Sammeln von Spielpraxis wäre in der Kürze der Zeit kaum mehr möglich. Die Chancen des DFB-Teams bei der WM 2018 sind jedoch in ganz entscheidender Weise mit dieser Personalie verknüpft. Auch zu diesem Thema erhalten Sie bei Intertops aktuelle Infos.

Die Sturm-Diskussion

Während Miroslav Klose die Position des Stürmers bei den vergangenen vier Weltmeisterschaften bekleidete, tritt nun eine erneute Lücke zutage. In den vergangenen Jahren brachten sich verschiedene deutsche Stürmer in eine gute Ausgangslage, um womöglich zum neuen Torgaranten im Dress der Nationalmannschaft zu werden. Während Timo Werner mit seiner jugendlichen Schnelligkeit einen Platz im Kader sicher haben dürfte, scheint dies bei Sandro Wagner weniger gewiss. Zwar setzte er sich zuletzt besonders in Interviews immer wieder als der beste deutsche Stürmer in Szene, doch auf dem Platz gelang es ihm nur bei kurzen Einsätzen, diesen Anspruch auch unter Beweis zu stellen.

Und auch die Konkurrenz ist hierbei nicht weit. Mario Gomez fand zuletzt nach seiner Rückkehr zum VfB Stuttgart zu alter Stärke und ist damit ebenfalls eine interessante Option für den Bundestrainer. Entscheidend wird in erster Linie sein, wie gut die Qualitäten des gewählten Stürmers schließlich in Kombination mit der Mannschaft eingesetzt werden können. Auch für eine mögliche Verletzung möchte Trainer Joachim Löw eine entsprechende Alternative im Kader haben.

Vervollständigung der Abwehr

Einige Positionen in der Defensive der Mannschaft des DFBs sind längst fest besetzt. Besonders in der Innenverteidigung gibt es eine starke Auswahl hochrangiger Verteidiger, die alle Qualitäten unter Beweis stellt. Auch auf der rechten Abwehrseite scheint mit Joshua Kimmich eine feste Lösung gefunden zu sein. Lediglich auf der linken Seite ist bis zu diesem Moment noch nicht klar, wer schließlich einen Stammplatz in Anspruch nehmen kann. Während in der Qualifikation Spieler wie Jonas Hector, Marcel Schmelzer oder Marcel Halstenberg eine Chance bekamen, muss sich Löw schon bald für eine der Optionen entscheiden. Auch ein Einsatz von Shkodran Mustafi auf veränderter Position scheint bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgeschlossen. Von der Besetzung des linken Flügels wird am Ende auch das Spektrum an Möglichkeiten in der Spieleröffnung abhängen.

Auf der rechten Seite wird aller Voraussicht nach mit Joshua Kimmich und Thomas Müller ein Paar eingesetzt, welches bereits beim gemeinsamen Verein einige Spielpraxis sammeln konnte. Das Zusammenspiel wäre auch unter diesen Voraussetzungen von großartigen Möglichkeiten geprägt. Auch die Gegner der Vorrunde werden aus diesem Grund mit Spannung auf diese Personalie blicken, die längst noch nicht geklärt ist.

Der personelle Umbruch

Insgesamt lässt sich erkennen, dass der personelle Umbruch der Mannschaft neue Fragen stellt. Ob Deutschland ein weiteres Mal dazu in der Lage ist, ins Finale einzuziehen und dieses erfolgreich zu gestalten, wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen. Besonders der Vorbereitung kommt in diesem Rahmen eine wichtige Rolle zu.