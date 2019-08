SV Mattersburg - FK Austria Wien: Bundesliga heute live im TV & Livestream sehen

Am dritten Spieltag der österreichischen Bundesliga empfängt der SV Mattersburg am heutigen Sonntag den FK Austria Wien (17 Uhr im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo die Partie im Livestream & TV gezeigt wird.

Während die Mattersburger nach dem Auftaktsieg gegen Hartberg bei drei Punkten stehen, ist die Austria noch punktelos. Sowohl gegen WSG Tirol als auch gegen den LASK setzte es jeweils eine Niederlage.

SV Mattersburg - FK Austria Wien: Livestream, TV-Übertragung, Liveticker

Sky hat sich die Rechte für die österreichische Bundesliga gesichert. Auf Sky Sport Austria gibt es am Sonntag ab 16 Uhr eine Konferenz von drei Partien zu sehen. Neben dem Duell Mattersburg gegen Austria spielt Hartberg gegen Sturm und Wattens gegen St. Pölten.

Datum Heim Gast Uhrzeit/Ergebnis 10.08. SK Rapid Wien SCR Altach 17.00 10.08 FC Admira LASK 17.00 10.08 RB Salzburg Wolfsberger AC 17.00 11.08. TSV Hartberg SK Sturm Graz 17.00 11.08 SV Mattersburg FK Austria Wien 17.00 11.08 WSG Tirol SKN St. Pölten 17.00

Für all jene, die Austria gegen Mattersburg in der Einzeloption sehen wollen, können dies auf Sky Sport 12 HD tun. Über Sky Go bietet der Pay-TV-Sender zudem das Angebot, das Match via Livestream auf Handy, Tablet, etc. zu streamen.

LIVETICKER: Austria gegen Mattersburg

Solltet ihr kein Sky-Kunde sein oder die Partie nicht live mitverfolgen können, bietet SPOX einen umfassenden Liveticker zum Match zwischen Mattersburg und Austria an. Hier entlang!

Mattersburg vs. Austria Wien: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen beider Teams werden rund eine Stunde vor Spielbeginn bekanntgegeben.