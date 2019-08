SK Sturm-Fans teilen mit witzigem Spruchband gegen WSG Tirol aus

Nicht nur sportlich ging es am Wochenende zwischen Sturm Graz und WSG Tirol zur Sache. Die Heimfans machten mit einigen Spruchbändern auf sich aufmerksam, eines davon widmete sich auch dem Gegner.

Die Botschaft richtete sich nicht nur an WSG Tirol, sondern auch an den anderen großen Verein aus Innsbruck - den FC Wacker Innsbruck.

Der ist nämlich, geht es nach den Grazer Fans, der einzige in Innsbruck. WSG Swarovski Tirol erkannten die Fans wohl nicht an. Neben zahlreichen anderen Botschaften, lautete jene an den Gegner "Wer ist diese WSG? In Tirol nur der scheiß FCW!"

Gerade nett brachte man den Spruch aber auch nicht an, denn immerhin bekommt auch Wacker ein nettes Wort angehängt.