SK Rapid - LASK heute live: Bundesliga im Livestream, TV & Liveticker

Der SK Rapid Wien empfängt am heutigen Samstag (ab 17 Uhr im LIVETICKER) den LASK. Mit einem Sieg würden die Hütteldorfer punktemäßig mit dem Vizemeister gleichziehen. SPOX erklärt, wo die Partie im Livestream & TV zu sehen ist.

Aktuell liegt der LASK mit zehn Punkten aus den ersten vier Spielen auf Platz zwei in der Bundesliga-Tabelle. Zwei Plätze dahinter findet sich Rapid wieder, die Hütteldorfer haben aktuell - wie Hartberg - sieben Punkte gesammelt.

SK Rapid Wien - LASK: Wo wird das Spiel übertragen?

Die Partie ist in Österreich nicht im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Rechte an der österreichischen Bundesliga und überträgt jedes Spiel live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt am Samstag um 16 Uhr auf Sky Sport Austria 1 HD, wo ab 17 Uhr auch die Konferenz mit den beiden Parallelpartien gezeigt wird.

Auf Sky Sport Austria 2 läuft Rapid - LASK in der Einzeloption, Erich Auer wird das Match kommentieren. Als Experten fungieren Walter Kogler und Alfred Tatar.

Rapid gegen LASK: Mögliche Aufstellungen

SK Rapid Wien: Strebinger - Hofmann, Barac, Greiml - Ullmann, Ljubicic, Murg, Schwab, Schick - Fountas, Schobesberger

Strebinger - Hofmann, Barac, Greiml - Ullmann, Ljubicic, Murg, Schwab, Schick - Fountas, Schobesberger LASK: Schlager - Wostry, Trauner, Celic - Andrade, Müller, Holland, Haudum - Frieser, Raguz, Sabitzer

© GEPA

Bundesliga, 5. Spieltag: Begegnungen

Während Rapid den LASK empfängt, trifft Salzburg zu Hause auf die Admira. Sturm hat die WSG Tirol zu Gast, während die Austria nach Hartberg muss.

Datum Heim Gast Uhrzeit 24.08.2019 SK Rapid LASK 17.00 Uhr 24.08.2019 WAC Altach 17.00 Uhr 24.08.2019 Mattersburg SKN St. Pölten 17.00 Uhr 25.08.2019 Salzburg Admira 17.00 Uhr 25.08.2019 Hartberg Austria 17.00 Uhr 25.08.2019 Sturm WSG 17.00 Uhr

LASK wollte wegen Champions League Rapid-Match verschieben

Weil der Gegner des LASK im Champions-League-Playoff, FC Brügge, von der belgischen Liga kurzerhand spielfrei bekommen hat, wollten auch die Linzer das Spiel gegen Rapid kurzfristig verschieben.

Dazu hätte es aber die Zustimmung von Rapid und Sky gebraucht, die Hütteldorfer erteilten der Bitte eine Absage. Die österreichische Bundesliga rügte indessen den belgischen Verband.

Netzreaktionen zu LASK - Brügge: "Sehr peinlich für die UEFA" © GEPA 1/12 Der LASK musste sich gegen FC Brügge aufgrund eines strittigen Elfmeterfouls von Gernot Trauner mit 0:1 geschlagen geben. SPOX hat die besten Netzreaktionen zum Playoff-Hinspiel gesammelt. © Twitter/@JankoMarc 2/12 Ex-ÖFB-Teamstürmer Marc Janko äußerte schnell sein Unverständnis. © Twitter/@JankoMarc 3/12 Er verfolgte das Spiel im Schweizer Fernsehen und geht mit der Meinung des Kommentators d'accord. © Twitter/@gemprech 4/12 @gemprech hat die Kommunikation der UEFA-Schiedsrichter nachgezeichnet. © Twitter/@RanasTweets 5/12 Früher war alles schlechter. © Twitter/a_tollo 6/12 @a_tollo hat das Übel schon kommen gesehen. © Twitter/@maxratzenboeck 7/12 Es herrschte Verwirrung um eine zweite Kameraeinstellung, die kurz vor der Halbzeit eingespielt wurde und auf Abseits hindeutete. © Twitter/@CollinasErben 8/12 Das Erbe Pierluigi Collinas meldete sich wie so oft bei strittigen Szenen zeitnahe zu Wort. Die Technik scheint der UEFA einen Strich durch die Rechnung gemacht zu haben. © Twitter/@CollinasErben 9/12 Aber eines ist offenbar klar: Der Kontakt von Trauner war so gravierend, dass ein Umstimmen der ursprünglichen Entscheidung unmöglich war. Anschauen hätte man sich die Szene aber ruhig können. © Twitter/@GuidoFriedrich 10/12 ...diesen Spruch sag ich gern! © Twitter/@sblumens 11/12 Es menschelt - auch beim VAR. © Twitter/@ThomasTrukesitz 12/12 ...word!

Rapid gegen LASK: Die Ergebnisse der letzten fünf Duelle

In den letzten zehn Duellen zwischen Rapid und LASK gab es immer einen Sieger. Das letzte Unentschieden datiert vom 25. Mai 2011, als keine Treffer fielen.