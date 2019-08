Offiziell! GAK verpflichtet Stürmer Lucas Barbosa

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt ist die Freigabe da und der Wechsel damit offiziell: Der Brasilianer Lucas Barbosa geht ab sofort für den GAK auf Torejagd. Das vermeldeten die Grazer am Donnerstag.

Barbosa kam in der Winterpause der Saison 2016/2017 aus Brasilien zur Austria nach Lustenau. In 53 Zweite-Liga-Spielen brachte es Barbosa auf 17 Tore (und 6 Assists), in elf Spielen der Vorarlbergliga (für die Lustenauer Amateure) traf er sogar 15 Mal.

Jetzt soll der 23-Jährige für den GAK in Liga zwei für Tore sorgen. Barbosa ist für die Roten einer von mehreren Neuzugängen - zuvor verpflichtete der GAK etwa die beiden Ex-Sturm-Kicker Benjamin Rosenberger und Marco Gantschnig oder Gerald Nutz vom WAC. Alexander Kogler heuerte von Wacker Innsbruck an.