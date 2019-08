ÖFB: Guido Burgstaller beendet Nationalteam-Karriere

Stürmer Guido Burgstaller wird nicht mehr für die österreichische Nationalmannschaft spielen. Das gab der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Montag bekannt.

"Dieser Entschluss ist mir nicht leicht gefallen. Ich habe mir in der letzten Zeit sehr intensiv Gedanken gemacht und glaube, dass es im Sinne der Gesundheit und der Familie die richtige Entscheidung ist", sagte der Kärntner.

Der 30-jährige Burgstaller, der seit Jänner 2017 bei Schalke 04 in der deutschen Bundesliga engagiert ist, kam am 29. Februar 2012 unter Marcel Koller gegen Finnland zu seinem ersten Einsatz in Nationalteam. Er bestritt 25 Länderspiele und erzielte dabei zwei Tore.