Markus Lackner wechselt leihweise von Sturm Graz zur Admira

Markus Lackner wird mit sofortiger Wirkung bis zum Ende der Saison 2019/2020 an den FC Flyeralarm Admira verliehen. Der 28-Jährige kehrt damit nach einem Jahr wieder in die Südstadt zurück. Das vermeldeten beide Vereine am Mittwoch.

Markus Lackner wechselte im Sommer 2018 von der Admira an die Mur. Der defensive Mittelfeldspieler kam für die Schwarz-Weißen in 17 Bundesliga-Partien zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer.

"Wir freuen uns über die Möglichkeit, einen Ex-Admiraner und absoluten Führungsspieler ausleihen zu können. Markus wird eine sofortige Verstärkung für unsere Mannschaft sein", freut sich Admira-Sportdirektor Amir Shapourzadeh.