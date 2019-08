LASK – WSG Tirol: Heute im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem sensationelle 3:1-Heimsieg gegen den FC Basel und dem damit verbundenen Aufstieg ins Champions-League-Playoff wartet auf den LASK gegen WSG Tirol wieder der Liga-Alltag. SPOX erklärt, wo ihr die Partie im TV sowie im Livestream sehen könnt.

Während der LASK in der Champions-League-Qualifikation für Furore sorgt, lässt sich die Bundesliga-Bilanz ebenfalls sehen. Nach drei Runden halten die Oberösterreicher bei neun Punkten und feierten Siege gegen den SCR Altach, Austria Wien und Admira.

Doch auch Aufsteiger WSG Tirol leistete bisher saubere Arbeit, liegt mit vier Punkten auf Tabellenplatz fünf und holte zuletzt gegen den SKN St. Pölten ein passables Unentschieden.

LASK vs. WSG Tirol: Livestream & TV-Übertragung

Sky hat die Rechte der österreichischen Bundesliga inne. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele in voller Länge, so auch das Match zwischen LASK und WSG Tirol. Die Übertragung am Samstag startet um 16:00 Uhr, Ankick ist um 17:00 Uhr. Auf Sky Sport Austria 1 läuft die Konferenz.

Über den Streaming-Dienst Sky Go zeigt Sky das Match auch im Livestream, dazu benötigt es aber ein kostenpflichtiges Abo.

LIVETICKER: LASK gegen WSG Tirol zum Mitlesen

SPOX begleitet alle Spiele der österreichischen Bundesliga im Liveticker. Zur ausführlichen Berichterstattung für das Match zwischen dem österreichischen Vizemeister und dem Aufsteiger geht's hier.

Bundesliga, 4. Spieltag: Begegnungen/Ergebnisse