Ex-Red-Bull-Salzburg-Striker Jonatan Soriano kehrt nach Spanien heim

Der frühere Salzburg-Kapitän Jonatan Soriano ist in seine Heimat zurückkehrt. Der Torjäger schloss sich nach Engagements in China (Beijing Guoan) und zuletzt Saudi-Arabien (Hilal) dem spanischen Zweitligisten FC Girona an

Für den österreichischen Serienmeister hatte der mittlerweile 33-Jährige in 202 Pflichtspielen 172 Tore erzielt. Soriano ist Rekordtorschütze bei den Mozartstädtern, wurde fünf Mal österreichischer Bundesliga-Meister und vier Mal Cup-Sieger. Auch in China und in Saudi-Arabien traf die Tormaschine wie am Fließband: in der chinesischen Super League gelangen ihm in 31 Spielen 25 Tore, in Saudi-Arabien immerhin drei in acht Spielen.