FK Austria Wien - TSV Hartberg heute live: Bundesliga im Livestream, TV & Liveticker

Die weiterhin kriselnde Wiener Austria muss am heutigen Sonntag (ab 17 Uhr im LIVETICKER) gegen den stark in die Saison gestarteten TSV Hartberg. Die Hartberger wollen mit einem Sieg an Platz drei festhalten, während die Austria versucht nicht den Anschluss zu verlieren. SPOX erklärt, wo die Partie im Livestream & TV zu sehen ist.

Das spielerisch schwache Remis gegen die Admira dämpfte die kurz aufflammende Euphorie in Wien-Favoriten schnell. Der Rückstand auf Platz zwei beträgt bereits sechs Punkte und das eigene Spiel will nicht so recht in die Gänge kommen. Im Auswärtsspiel in Hartberg braucht es also dringend drei Punkte.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die wollen die Gastgeber aber lieber in der Steiermark behalten, denn dann könnte man entweder vor Rapid bleiben oder sogar zum LASK aufschließen. Gelingen soll dies mit dem in Form befindlichen Dario Tadic, der wohl nur allzu gern gegen seine Jugendmannschaft Austria Wien treffen wollen würde.

FK Austria Wien - TSV Hartberg: Wo wird das Spiel übertragen?

Die Partie ist in Österreich nicht im Free-TV zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Rechte an der österreichischen Bundesliga und überträgt jedes Spiel live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt am Sonntag um 16 Uhr auf Sky Sport Austria 1 HD, wo ab 17 Uhr auch die Konferenz mit den beiden Parallelpartien gezeigt wird.

Auf Sky Sport Austria 4 läuft Hartberg- Austria in der Einzeloption, Martin Konrad ist der Kommentator der Partie.

LIVETICKER: Austria vs. Hartberg zum Mitlesen

SPOX begleitet alle Spiele der österreichischen Bundesliga im Liveticker. Zur ausführlichen Berichterstattung für das Match zwischen dem österreichischen Serienmeister und dem Abstiegskandidaten geht's hier.

© GEPA

Austria gegen Hartberg: Mögliche Aufstellungen

Austria Wien: Lucic - Cavlan, Jarjue, Handl, Klein - Serbest, Jeggo, Grünwald, Prokop - Fitz, Monschein

Lucic - Cavlan, Jarjue, Handl, Klein - Serbest, Jeggo, Grünwald, Prokop - Fitz, Monschein Hartberg: Swete - Obermüller, Luckeneder, Huber, Lienhart - Kainz, Klem - Rakowitz, Rep, Dossou - Tadic

Bundesliga, 5. Spieltag: Begegnungen

Datum Heim Gast Uhrzeit 24.08.2019 SK Rapid LASK 1:2 (0:1) 24.08.2019 WAC Altach 17.00 Uhr 24.08.2019 Mattersburg SKN St. Pölten 17.00 Uhr 25.08.2019 Salzburg Admira 17.00 Uhr 25.08.2019 Hartberg Austria 17.00 Uhr 25.08.2019 Sturm WSG 17.00 Uhr

© GEPA

Austria gegen Hartberg: Die Ergebnisse der bisherigen Duelle

Hartberg ist ein beliebtes Pflaster für die Wiener, denn bislang musste man noch keinen Punktverlust hinnehmen und kassierte erst zwei Gegentore.