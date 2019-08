ÖFB-Team: LASK kritisiert Einberufungspolitik von Teamchef Franco Foda

Die Kader-Nominierung des österreichischen Teamtrainers Franco Foda für die Spiele der EM-Qualifikation sorgen beim LASK für einige Verwunderung.

Zwar befindet sich LASK-Keeper Alexander Schlager nach starken Leistungen in den letzten Wochen zum ersten Mal im Aufgebot wieder, die Linzer hätten aber gerne noch andere Kicker aus ihren Reihen für Österreich spielen sehen. LASK-Coach Valerien Ismael meinte laut Kronen Zeitung: "Auch andere von uns hätten sich das verdient." Die Linzer mussten am gestrigen Mittwoch in der Champions-League-Qualifikation gegen den FC Brügge zwar die Segel streichen, Spieler wie Thomas Goiginger, Peter Michorl und vor allem Gernot Trauner zeigen sich aber bereits seit Monaten in toller Form. Sind sie gut genug fürs Team?

Valerien Ismael: "Irgendwann wird Foda Trauner schon anrufen"

Trauner findet, ja. Der Kapitän des LASK, der gegen Brügge mit Gelb-Rot vom Platz musste, gab sich enttäuscht: "Ich hätte mit einer Einberufung gerechnet. Doch als vor der Kaderbekanntgabe der Teamchef nicht anrief, hatte ich das schon geahnt." Auch Ismael zeigte sich verwundert, dass Trauner noch nicht ins Team einberufen wurde, nur auf der Abrufliste steht: "Gernot hätte die Zusatzbelastung gerne gehabt." Doch der 43-jährige LASK-Trainer ist sich sicher: "Irgendwann wird er Trauner schon anrufen."

Der ÖFB-Kader im Überblick

Tor: Pavao Pervan, Alexander Schlager, Cican Stankovic

Verteidigung: Aleksandar Dragovic, Martin Hinteregger, Stefan Lainer, Philipp Lienhart, Stefan Posch, Andreas Ulmer, David Alaba

Mittelfeld: Julian Baumgartlinger, Florian Grillitsch, Stefan Ilsanker, Florian Kainz, Konrad Laimer, Valentino Lazaro, Karim Onisiwo, Marcel Sabitzer, Xaver Schlager, Peter Zulj

Sturm: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch, Lukas Hinterseer

Auf Abruf: Daniel Bachmann, Heinz Lindner, Jörg Siebenhandl - Kevin Danso, Marco Friedl, Sebastian Prödl, Gernot Trauner, Christopher Trimmel, Maximilian Ullmann, Albert Vallci, Maximilian Wöber - Christoph Baumgartner, Nikola Dovedan, Sascha Horvath, Thomas Goiginger, Thomas Murg, Louis Schaub - Christoph Monschein, Andreas Weimann