SK Sturm Graz - SKN St. Pölten heute live im TV, Livestream & Liveticker

Der SK Sturm Graz empfängt am heutigen Sonntag in der 1. Runde der österreichischen Bundesliga den SKN St. Pölten (ab 17 Uhr im LIVETICKER). Die Grazer wollen dabei Wiedergutmachung für die Pleite in der Europa-League-Qualifikation. SPOX zeigt, wo das Spiel im Livestream und TV übertragen wird.

Den Auftritt in Norwegen bezeichnete El Maestro als "enttäuschend, umso mehr als ich immer betone, dass in erster Linie die Ergebnisse zählen", sagte der 36-Jährige. Sein Fazit: "Die Mannschaft war bemüht, es haben aber Effizienz und Qualität gefehlt."

SK Sturm Graz - SKN St. Pölten: Die möglichen Aufstellungen

Sturm : Siebenhandl - Sakic, Avlonitis, Spendlhofer, Schrammel - Ljubic, Dominguez - Huspek, Kiteishvili, Jantscher - Hosiner

: Siebenhandl - Sakic, Avlonitis, Spendlhofer, Schrammel - Ljubic, Dominguez - Huspek, Kiteishvili, Jantscher - Hosiner Ersatz : Schützenauer - Lackner, Koch, Maresic, Pink, Lema, Eze

: Schützenauer - Lackner, Koch, Maresic, Pink, Lema, Eze Fraglich/Ausfall : Röcher (muskuläre Probleme), Hierländer (Aufbautraining), C. Leitgeb (Trainingsrückstand), Balaj (noch keine Spielberechtigung)

: Röcher (muskuläre Probleme), Hierländer (Aufbautraining), C. Leitgeb (Trainingsrückstand), Balaj (noch keine Spielberechtigung) St. Pölten : Riegler - Ingolitsch, Petrovic, Meisl, Ambichl - Luxbacher, Rasner, Hofbauer, R. Ljubicic - Gartler, Balic

: Riegler - Ingolitsch, Petrovic, Meisl, Ambichl - Luxbacher, Rasner, Hofbauer, R. Ljubicic - Gartler, Balic Ersatz : Vollnhofer - Drescher, Luan, Grabovac, Davies, Vucenovic, Riski

: Vollnhofer - Drescher, Luan, Grabovac, Davies, Vucenovic, Riski Ausfall: Haas (Rücken), Schütz (Schambein), Pak (Individualtraining nach Wadenbeinbruch)

LIVETICKER: Sturm gegen St. Pölten zum Mitlesen

SPOX begleitet alle Spiele der österreichischen Bundesliga im Liveticker. Zur ausführlichen Berichterstattung für das Match zwischen Sturm und St. Pölten geht's hier.

SK Sturm Graz - SKN St. Pölten: Livestream & TV-Übertragung

Sky hat die Rechte der österreichischen Bundesliga inne. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele in voller Läng, so auch das Match zwischen Sturm und SKN. Die Übertragung am Sonntag startet um 16:00 Uhr, Alfred Tatar fungiert dabei als Experte. In der Einzelübertragung gibt es die Partie auf Sky Sport Austria 3 zu sehen, auf Sky Sport Austria 1 läuft die Konferenz.

Über den Streaming-Dienst Sky Go zeigt Sky das Match auch im Livestream, dazu braucht es aber ein kostenpflichtiges Abo.

Bundesliga, 1. Spieltag: Begegnungen/Ergebnisse

Salzburg besiegte zum Auftakt der neuen Saison Rapid in Wien mit 2:0. Sturm startet am Sonntagabend in die neue Spielzeit.