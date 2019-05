WAC vs. SK Sturm Graz: Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker

Der Tabellendritte WAC empfängt in der 32. Runde der Bundesliga den Fünften, SK Sturm Graz, am Sonntag in der Lavanttal-Arena (ab 17 Uhr hier im LIVETICKER). Die Kärntner haben vier Punkte Vorsprung auf die Grazer. SPOX erklärt, wo die Partie im Livestream und TV gezeigt wird.

In der allerletzten Runde der Meistergruppe entscheidet sich der spannende Kampf um die Europacup-Plätze. WAC, Austria und Sturm befinden sich innerhalb von vier Punkten. Wenn der SK Sturm Graz auf Tabellenrang fünf bleiben sollte, trifft man im Finale des Europa League-Play-offs der Bundesliga (30.5./2.6.2019, 17 Uhr) auf den Sieger des Halbfinales (28.5.2019, 19 Uhr) zwischen dem SK Rapid und SV Mattersburg.

Sturm braucht im direkten Duell gegen den WAC einen vollen Erfolg, die Kärntner wollen Platz drei behaupten und fix in die Europa League Gruppenphase einziehen. In der letzten Runde mussten sich beide Teams geschlagen geben, der WAC verlor bei der Austria mit 2:0 und Sturm mit 1:2 gegen Meister Salzburg.

WAC vs. SK Sturm Graz: Die voraussichtlichen Aufstellungen

WAC: Kofler - Novak, Sollbauer, Gollner, Schmitz - Wernitznig, Liendl, M. Leitgeb, Ritzmaier - Koita, Friesenbichler.

SK Sturm Graz: Siebenhandl - Koch, Spendlhofer, Maresic, Mensah - Dominguez - Hierländer, Ljubic, Kiteishvili, Lema - Pink.

WAC vs. SK Sturm: Termin, Anstoß, Spielort

Match WAC vs. SK Sturm Datum Sonntag, 26. Mai 2019 Uhrzeit 17:00 Uhr Spielort Lavanttal-Arena, Wolfsberg

WAC vs. SK Sturm: Bundesliga-Partie heute im Livestream & TV

Sky hat die Übertragungsrechte für die österreichische Bundesliga inne. Der Pay-TV-Sender überträgt am Sonntag ab 16:00 Uhr live, um 17:00 gibt es das Match in voller Länge auf Sky Sport 10 HD zu sehen. Auf Sky Sport Austria läuft die Konferenz mit LASK - Austria (Sky Sport 9 HD) und Red Bull Salzburg - SKN St. Pölten (Sky Sport 8 HD).

Über Sky Go gibt es die Möglichkeit, die Partie im Livestream zu verfolgen. Allerdings benötigt man auch dafür ein Abo bei Sky. Der ORF zeigt am Sonntag um 19:15 Uhr eine Zusammenfassung aller Spiele auf ORFeins.

LIVETICKER: WAC vs. SK Sturm zum Mitlesen

Für alle, die kein Sky-Abo haben, aber dennoch am aktuellsten Stand der Partie bleiben wollen, bietet SPOX einen LIVETICKER zum Duell zwischen WAC und Sturm.

Bundesliga: Tabelle der Meistergruppe