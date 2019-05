SK Sturm Graz - Red Bull Salzburg heute live: Bundesliga im Livestream und Liveticker

Der SK Sturm Graz hat im Saisonfinish der österreichischen Bundesliga nur noch kleine Chancen auf einen direkten Platz in der Gruppenphase der Europa League. Am 31. und vorletzten Spieltag muss dafür am heutigen Sonntag (ab 17 Uhr im LIVETICKER) ein Punktgewinn gegen den feststehenden Meister Red Bull Salzburg her. SPOX erklärt, wo die Partie im Livestream und TV gezeigt wird.

Vier Spiele, null Punkte: Die Merkur Arena ist für Sturm in der Meistergruppe bislang mehr Fluch als Trumpf gewesen. Am Sonntag bietet sich für die Steirer eine letzte Möglichkeit, vor eigenem Publikum anzuschreiben.

SK Sturm Graz - FC Red Bull Salzburg: Uhrzeit, Termin, Anpfiff

Am vorletzten Spieltag empfängt der Drittplatzierte Sturm den Tabellenführer aus Salzburg. Zwei der bisherigen drei Duelle gewann Salzburg (2:1 in Graz, 3:1 in Salzburg), im Frühjahr gab es zudem ein 0:0 in Salzburg.

Match SK Sturm Graz - FC Red Bull Salzburg Datum Sonntag, 19.05.2019 Uhrzeit 17:00 Uhr Spielort Merkur Arena, Graz Schiedsrichter Altmann

Sturm gegen Salzburg: Mögliche Aufstellungen

Sturm : Siebenhandl - Hierländer, Spendlhofer, Maresic, Mensah - Dominguez - Lema, Ljubic, Kiteishvili, Jantscher - Pink

: Siebenhandl - Hierländer, Spendlhofer, Maresic, Mensah - Dominguez - Lema, Ljubic, Kiteishvili, Jantscher - Pink Ersatz : Schützenauer - F. Koch, Schrammel, Lackner, P. Huspek, Grozurek, Jakupovic, Eze

: Schützenauer - F. Koch, Schrammel, Lackner, P. Huspek, Grozurek, Jakupovic, Eze Salzburg : Stankovic - Lainer, Ramalho, Vallci, Ulmer/Farkas - Samassekou - X. Schlager, Wolf, Junuzovic/Szoboszlai - Gulbrandsen, Dabbur

: Stankovic - Lainer, Ramalho, Vallci, Ulmer/Farkas - Samassekou - X. Schlager, Wolf, Junuzovic/Szoboszlai - Gulbrandsen, Dabbur Ersatz: Walke - Todorovic, Bernede, Minamino, Ch. Leitgeb, Mwepu, Prevljak, Daka

SK Sturm - Red Bull Salzburg live im TV, Livestream sehen

Die Partie zwischen Sturm und Salzburg wird live auf Sky übertragen. Auf Sky Sport Austria läuft die Partie in der Einzeloption, davor gibt es eine Konferenz mit den weiteren Duellen in der Meistergruppe.

Der ORF zeigt am Sonntagabend zudem Highlights von der Partie im Free-TV.

Für alle, die kein Sky-Abo haben, aber dennoch am aktuellsten Stand der Partie bleiben wollen, bietet SPOX einen LIVETICKER zum Duell zwischen Sturm und Salzburg an.

Bundesliga, Tabelle vor dem 31. Spieltag

Salzburg steht schon als Meister fest, LASK fixierte den Vizemeister-Titel. Der WAC hat gute Chancen auf den direkten EL-Gruppenplatz, während Sturm und Austria um die EL-Quali kämpfen. Der Fünfte müsste in ein EL-Playoff.