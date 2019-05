Gewinnspiel: Mit VW Tickets für die UEFA U21-EM gewinnen

Volkswagen verlost in einem Gewinnspiel Tickets für die UEFA U21 Europameisterschaft! Unter den Teilnehmern werden VIP-Tickets und Karten der Kategorie 1 für die Spiele der österreichischen U21-Auswahl von Trainer Werner Gregoritsch verlost.

Vom 16. bis zum 30. Juni messen sich in Italien und San Marino die zwölf besten Mannschaften der Jahrgänge bis zum Geburtsjahr 1996. Österreich ist erstmals bei einer U21-EM vertreten - und du kannst live dabei sein!

Alles, was du für eine Teilnahme am Gewinnspiel tun musst: Folge SPOX Österreich auf Instagram, like unseren Beitrag zum Gewinnspiel, markiere deine Begleitperson und verrate uns in den Kommentaren, warum du die Tickets haben willst.

Österreichs Spielplan bei der U21-EM: Gegner, Termine

Österreich trifft in Gruppe B auf Serbien, Deutschland und Dänemark.

Datum Gegner Spielort Uhrzeit 17.06.2019 Serbien Triest 18.30 Uhr 20.06.2019 Dänemark Udine 18.30 Uhr 23.06.2019 Deutschland Udine 21.00 Uhr

Achtung: Für die Anreise und Unterkunft ist selbst Sorge zu tragen!

VW x UEFA U21 Tickets-Gewinnspiel: Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt an diesem Gewinnspiel der Porsche Austria GmbH & Co OG, Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg (im Folgenden Volkswagen Österreich genannt), sind alle Personen mit Wohnsitz in Österreich, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 18. Lebensjahr vollendet haben. Mitarbeiter der Porsche Holding Gruppe und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist das den Anweisungen entsprechende Kommentieren unter dem Gewinnspielposting auf Instagram (SPOX Österreich Account, @spox.com_at) vor dem Teilnahmeschluss am 03. Juni 2019 um 23:59 Uhr. Unter allen Teilnahmen werden VIP oder Kategorie 1 Tickets für die ÖFB U21 Spiele am 17.06.2019 in Trieste, am 20.06.2019 in Udine und am 23.06.2019 in Udine (Flug, Übernachtung sowie Transfer sind nicht inkludiert) verlost.

Durch das den Anweisungen entsprechenden Kommentieren unter dem Gewinnspielposting erklärt der Teilnehmer die nachfolgenden Teilnahmebedingungen gelesen zu haben und diese ohne Einschränkungen zu akzeptieren.

1) Durch das Kommentieren unter dem Beitrag vor dem genannten Teilnahmeschluss (03. Juni 2019 um 23:59 Uhr) nimmt der Teilnehmer an der Verlosung teil.

2) Der Gewinner wird unter dem Gewinnspielposting per Kommentar verkündet und/oder per Kommentar und/oder Direktnachricht über seinen Gewinn verständigt. Der Teilnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Einstellungen seines Instagram-Profils eine entsprechende Kontaktaufnahme erlauben.

3) Der Gewinn wird postalisch im Anschluss an das Gewinnspiel übermittelt.

4) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass sein Name und Wohnort in den Online-Medien (Website, Social Media etc.) von Volkswagen Österreich veröffentlicht werden. Weiters ist Volkswagen Österreich berechtigt, den Namen des Teilnehmers im Rahmen einer Gewinnerliste zu veröffentlichen. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Für die inhaltliche Richtigkeit der vom Teilnehmer getätigten Angaben trägt der Teilnehmer die alleinige Verantwortung. Die vom Teilnehmer getätigten Angaben werden im Sinne des gültigen Datenschutzgesetzes behandelt. Es erfolgt über die vorstehend genannten Veröffentlichungen hinaus keine Weitergabe der Daten an Dritte, sofern dies nicht für die Durchführung des Gewinnspiels notwendig ist.

5) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass seine Daten von Volkswagen Österreich für eigene Marketing- und Werbezwecke gespeichert und verarbeitet werden können. Eine Weitergabe der Daten an Dritte, ausgenommen dies ist zur Durchführung des Gewinnspiels erforderlich, ist ausgeschlossen. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich durch Meldung an Volkswagen Österreich widerrufen werden.

6) Volkswagen Österreich übernimmt keine Haftung hinsichtlich verlorengegangener, fehlgeleiteter oder verspäteter Teilnahmen sowie Teilnahmen bei Verwendung von nichtöffentlichen Profileinstellungen.

7) Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist ausschließlich durch das Kommentieren unter dem Beitrag, das den Anweisungen entspricht, möglich. Teilnahmen per E-Mail, postalischer Zusendung sowie Facebook- oder Instagram-Nachricht werden nicht berücksichtigt.

8) Keine Barablöse, Refundierung, Umtausch oder Übertragung der Gewinne möglich.

9) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden.

10) Die Verlosung findet mittels Zufallsziehung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

11) Allfällige Steuern, Abgaben und Reisekosten (Flug, Transfer, Verpflegung, Unterkunft, etc.) sind vom Gewinner zu tragen.

12) Der Gewinn kann bis 24 Stunden nach Verständigung des Gewinners von diesem eingefordert werden. Danach verfällt der Anspruch und es wird einmalig ein neuer Gewinner unter den Teilnehmern ausgelost.

Dieses Gewinnspiel steht in keinerlei Zusammenhang mit Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der vom Teilnehmer bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern Volkswagen Österreich.