Bundesliga: Europa-League-Playoff zwischen Rapid Wien und Mattersburg ist im Free-TV zu sehen

Für neun Klubs der Bundesliga ist die Meisterschaft seit dem Wochenende zu Ende. Für Rapid, Mattersburg und Sturm Graz geht es im Europa-League-Playoff noch um die Chance, nächste Saison in Europa vertreten zu sein.

Alle drei Playoff-Spiele - erst das Duell zwischen Rapid und Mattersburg und anschließend das Hin- und Rückspiel des Siegers der ersten Partie gegen den SK Sturm - sind für jedermann auf Sky Sport Austria HD und im Live-Stream frei empfangbar. Heißt: Das Spiel ist für alle freigeschalten. Auch für Nicht-Abonnenten.

Europa-League-Playoff: Drei Mannschaften im Rennen

Der Modus ist leicht erklärt: Das Halbfinale steigt am Dienstag in Hütteldorf, wo der SK Rapid den SV Mattersburg empfängt. Dies wird im Cup-Modus ausgetragen, also mit möglicher Verlängerung bzw. Elfmeterschießen. Der Sieger dieses Duells trifft dann im Hin- und Rückspiel auf den SK Sturm. Der Sieger löst das letzte Europa-League-Ticket.

Spielplan: Die Europa League Playoffs im Überblick