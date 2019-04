Medien: Topklubs aus Österreich jagen TSV Hartbergs Florian Flecker

TSV Hartbergs schneller Offensivspieler Florian Flecker ist heiß begehrt. Wie die Krone berichtet, hätte der 23-Jährige schon im Winter zu Union Berlin wechseln können - doch Hartberg schob dem Transfer einen Riegel vor.

"Ich wäre gerne gewechselt, aber ich weiß auch, dass ich in Hartberg eine wichtige Aufgabe habe", sagt Flecker, der in der laufenden Saison in 24 Bundesligaspielen sechs Tore erzielte und fünf weitere vorbereitete.

Im Sommer dürfte es für den rechten Mittelfeldspieler aber mit einem Wechsel klappen - Fleckers Vertrag in der Steiermark läuft mit Saisonende aus. Union Berlin soll noch immer interessiert sein, ein Klub aus Spanien soll an Flecker dran sein sowieso "Topklubs in Österreich".

"Ein Wechsel ins Ausland wäre im Sommer mein Traum. Aber darauf liegt derzeit nicht mein Fokus", so Flecker zur Krone.