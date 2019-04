LASK - SK Sturm Graz: Bundesliga live im TV, Livestream & Liveticker

Nur noch sechs Spiele ist Oliver Glasner LASK-Trainer, danach wartet auf ihn der VfL Wolfsburg als neue Herausforderung. Zum Beginn von Glasners Abschiedstour geht es am Mittwochabend (19.00 Uhr - hier im Liveticker) im Heimspiel gegen Sturm Graz. SPOX erklärt, wo die Partie im Livestream und TV gezeigt wird.

Die Steirer kassierten zuletzt Niederlagen beim Tabellenführer in Salzburg (1:3) sowie zu Hause gegen den WAC (1:2) und fielen dadurch auf Platz fünf zurück.

Während der LASK trotz der jüngsten vier sieglosen Partien (inklusive Cup-Halbfinale) bei sechs Punkten Vorsprung auf den drittplatzierten WAC noch immer voll auf Kurs Richtung Champions-League-Qualifikation liegt.

LASK vs. SK Sturm Graz: Termin, Anstoß, Spielort

Match LASK vs. SK Sturm Graz Datum Mittwoch, 24. April 2019 Uhrzeit 19:00 Uhr Spielort TGW Arena

LASK vs. SK Sturm: Bundesliga-Partie heute im Livestream & TV

Sky hat die Übertragungsrechte für die österreichische Bundesliga inne. Der Pay-TV-Sender überträgt am Mittwoch ab 18 Uhr live, um 19 gibt es das Match in voller Länge auf Sky zu sehen. Auf Sky Sport Austria läuft zudem die Konferenz mit Austria Wien vs. St. Pölten und RB Salzburg gegen den WAC.

Über Sky Go gibt es die Möglichkeit, die Partie im Livestream zu verfolgen. Allerdings benötigt man auch dafür ein Abo bei Sky. Der ORF zeigt um 23.35 Uhr eine Zusammenfassung aller Spiele auf ORF 1.

LIVETICKER: LASK gegen Sturm Graz

Für alle, die kein Sky-Abo haben, aber dennoch am aktuellsten Stand der Partie bleiben wollen, bietet SPOX einen LIVETICKER zum Duell zwischen LASK und Sturm an.