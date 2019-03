Roman Wallner beendet seine Karriere: "Habe für drei Leben gelernt"

Roman Wallner hat am Dienstag das Ende seiner aktiven Fußballerkarriere verkündet. Der 37-Jährige war zuletzt beim SV Grödig tätig, nach 22 Jahren im Profifußball zieht er einen Schlussstrich.

"Die Entscheidung ist nicht von heute auf morgen gefallen, sondern es war ein längerer Prozess. Jetzt bin ich mir ganz sicher, den richtigen Zeitpunkt gewählt zu haben", wird Wallner in einer Aussendung zitiert. Der gebürtige Grazer hat bei insgesamt 14 verschiedenen Profivereinen gekickt, darunter Stationen im Ausland wie Hannover 96, Falkirk FC oder Apoel Kalamarias.

"Ich habe in 22 Jahren Profifußball wirklich alles erlebt, alle Facetten dieses Sports kennengelernt. Am Ende überwiegt ganz eindeutig das Positive. Ich denke in so einem langen Fußballerleben lernt man so viel, wie für drei Leben danach", sagte Wallner, der bereits für die zweite Karriere vorgesorgt hat.

Roman Wallner: "Ich bin sehr ehrgeizig"

"Ich war in den letzten Jahren nie untätig, habe parallel zum Fußballspielen verschiedene Ausbildungen abgeschlossen, darunter die Trainer-A-Lizenz. Jetzt bilde ich mich in vielen Bereichen weiter, absolviere eine Kommunikations- und Medienausbildung, hospitiere bei Bundesliga-Klubs und beginne in Kürze ein Studium zum Sportmanager in Deutschland", erklärte Wallner.

Der Spitzensport werde weiterhin ein großer Teil seines Lebens bleiben, auch wenn sich Wallner noch nicht festlegen wollte, ob er eine Trainer-Karriere anstreben wird. "Ich bin sehr ehrgeizig und freue mich schon sehr auf die kommenden Aufgaben."

In der österreichischen Bundesliga erzielte Wallner in 370 Spielen 112 Tore und 58 Assists.

Roman Wallner: Karrierestationen (Auswahl)