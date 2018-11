ÖFB-U21 gegen Griechenland: Wo kann ich Österreich im EM-Playoff-Rückspiel live sehen?

Die historische erste EM-Endrundenteilnahme eines österreichischen U21-Teams ist zum Greifen nahe. Nach dem 1:0-Auswärtserfolg in Saloniki haben die Burschen von Teamchef Werner Gregoritsch im Playoff gegen Griechenland alle Trümpfe in der Hand. SPOX erklärt, wo das entscheidende Rückspiel im Livestream und live im TV zu sehen ist.

Stefan Posch stieß im Regen von Saloniki die Tür in Richtung EM 2019 in Italien und San Marino weit auf. Der Hoffenheim-Legionär staubte nach einem Corner in der 84. Minute aus kurzer Distanz zum Siegtor ab. Es sieht also richtig gut aus, auch wenn Coach Gregoritsch weiter warnt.

"Wir haben lediglich eine Halbzeit hinter uns gebracht. Die zweite folgt am Dienstag und wird genau so hart", meinte er mahnend. "Wer glaubt, dass wir jetzt schon bei der EM sind, täuscht sich gewaltig. Wenn wir nur zehn Prozent weniger Wille, Einsatz und Disziplin an den Tag legen, werden wir ein böses Erwachen erleben. Wir müssen noch einmal diesen Charakter zeigen."

Ob das gelingt, erfahren wir am Dienstag.

Österreich gegen Griechenland: U21 im EM-Quali-Playoff

Datum Heim Gast Spielort Uhrzeit Fr., 16.11.2018 Griechenland Österreich Thessaloniki 17.00 Uhr - 0:1 Di., 20.11.2018 Österreich Griechenland St. Pölten 19.00 Uhr

U21: Österreich - Griechenland im Livestream oder TV live sehen

ORF Sport + zeigt das Rückspiel der ÖFB-U21-Mannschaft live im TV. Ab 18.45 Uhr beginnt die Vorberichterstattung auf dem Spartensender. Zudem bietet der ORF auf der TvThek einen Livestream der Partie an.

U21-ÖFB-Teamkader für die EM-Qualifikations-Playoff-Spiele gegen Griechenland

Offensivmann Mathias Honsak - mit sechs Treffern bester ÖFB-Torschütze der Qualifikation - muss aufgrund einer Bänderverletzug im Knöchel für beide Duelle passen. Maximilian Wöber steht nach einer Gelbsperre im Hinspiel für das zweite Duell wieder zur Verfügung.