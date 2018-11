FK Austria Wien - Red Bull Salzburg: Wo kann ich das Spiel legal im Livestream sehen?

Die Wiener Austria empfängt zum Spitzenspiel der 14. Runde der österreichischen Bundesliga Serienmeister Red Bull Salzburg (So., 17 Uhr im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream kommt und welche Aufstellungen die Trainer wählen.

Während Salzburg durch die Bundesliga und die Europa League marschiert, kämpft die Austria um einen Platz in der Meistergruppe. Neun Runden vor Schluss des Grunddurchgangs liegen die Violetten auf Platz sechs.

Bundesliga: FK Austria Wien gegen FC Red Bull Salzburg: Anstoß, Ort, Beginnzeit

Spiel FK Austria Wien - FC Red Bull Salzburg Datum Sonntag, 11.11.2018 Uhrzeit 17:00 Uhr Stadion Generali Arena, Wien

Austria gegen Salzburg: Mögliche Aufstellungen

Austria: Pentz - Salamon, Igor, Schoissengeyr, Klein - Jeggo - Matic, Sax, Ebner - Monschein, Friesenbichler

Salzburg: Stankovic - Ulmer, Ramalho, Onguene, Lainer - Samassekou - Haidara, Schlager - Minamino, Gulbrandsen, Wolf

FAK vs. RB Salzburg: TV-Übertragung und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel am Sonntag auf Sky Sport Austria in voller Länge. Zuvor gibt es die Sonntags-Konferenz mit WAC - Rapid und Mattersburg - Hartberg zu sehen. Der ORF liefert am Abend eine Zusammenfassung der Partien.

Salzburg gegen Austria: Die Bundesliga-Runde im überblick