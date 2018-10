Österreich gegen Nordirland: Wo kann ich die Nations League legal im Livestream sehen?

Die österreichische Nationalmannschaft trifft im zweiten Spiel in der UEFA Nations League am Freitag zu Hause auf Nordirland (ab 20:45 Uhr im LIVETICKER). Die Gäste mussten sich am ersten Spieltag so wie auch das ÖFB-Team Bosnien Herzegowina geschlagen geben. Für beide Mannschaften gilt daher: Verlieren verboten.



Österreich - Nordirland: Termin, Anstoßzeit, Stadion

Begegnung Österreich - Nordirland Datum 12.10.2018 Anstoß 20.45 Uhr Stadt Wien Stadion Ernst-Happel-Stadion

Österreich gegen Nordirland: Livestream und Infos zur TV-Übertragung

Der ORF zeigt die Nations League live im österreichischen Fernsehen, ab 20.15 Uhr beginnt die Übertragung. In Deutschland und der Schweiz überträgt der Online-Streamingdienst DAZN die Partie live, ab Mitternacht kann man auch in Österreich das Spiel im Re-Live nachsehen.

DAZN zeigt alle Länderspiele aus der UEFA Nations League, der EM-Qualifikation 2020 und der WM-Qualifikation 2022 live, den Großteil davon exklusiv.

ÖFB-Team vs. Nordirland: Wo gibt's einen Liveticker?

SPOX tickert alle Spiele der österreichischen Nationalmannschaft live mit. Zum Spiel gegen Nordirland geht's hier entlang!

Österreich vs. Noridrland: Die letzten fünf Begegnungen

Datum Heim Auswärts Spielort Ergebnis 12.10.2005 Österreich Noridrland Wien 2:0 13.10.2004 Nordirland Österreich Belfast 3:3 15.11.1995 Nordirland Österreich Belfast 5:3 12.10.1994 Österreich Nordirland Wien 1:2 16.10.1991 Nordirland Österreich Belfast 2:1

Österreichs Aufstellung beim letzten Duell mit Nordirland © GEPA 1/15 Am 12. Oktober 2005 traf Österreich in der WM-Qualifikation zuletzt auf die Truppe aus Nordirland. Österreich siegte mit 2:0, beide Treffer steuerte Rene Aufhauser bei. Folgende Elf stand vor 12.500 Zuschauern im Ernst-Happel-Oval auf dem Rasen. © GEPA 2/15 Tor: Jürgen Macho (Rapid Wien) © GEPA 3/15 Linksverteidiger: Emanuel Pogatetz (Middlesbrough) © GEPA 4/15 Innenverteidiger: Martin Stranzl (VfB Stuttgart) © GEPA 5/15 Innenverteidiger: Paul Scharner (SK Brann) © GEPA 6/15 Rechtsverteidiger: Andreas Dober (Rapid Wien) © GEPA 7/15 Defensives Mittelfeld: Rene Aufhauser (Red Bull Salzburg) © GEPA 8/15 Defensives Mittelfeld: Markus Kiesenebner (Austria Wien) © GEPA 9/15 Linkes Mittelfeld: Andreas Ivanschitz (Rapid Wien) © GEPA 10/15 Rechtes Mittelfeld: Markus Schopp (Red Bull Salzburg) © GEPA 11/15 Sturm: Roman Wallner (Hannover 96) © GEPA 12/15 Sturm: Roland Linz (Austria Wien) © GEPA 13/15 Trainer: Willi Ruttensteiner: Nach Krankls Rücktritt im September 2005 übernahm Sportdirektor Ruttensteiner für zwei Spiele das Ruder, bevor Hickersberger folgte. Unter seiner Führung besiegte der ÖFB Nordirland mit 2:0 & verlor 0:1 gegen England. © GEPA 14/15 Wechselspieler: Andreas Ibertsberger (SC Freiburg), Joachim Standfest (GAK), Ronald Gercaliu (Sturm Graz); © SPOX 15/15

ÖFB-Team empfängt Nordirland: So könnten beide Teams spielen

Österreich : Lindner (Grasshoppers Zürich/21 Länderspiele) - Dragovic (Bayer Leverkusen/66/1 Tor), Prödl (Watford/71/4), Hinteregger (FC Augsburg/33/3) - Lainer (Salzburg/9/0), Ilsanker (RB Leipzig/31/0), Zulj (Sturm Graz/6/0), Ulmer (Salzburg/6/0) - Lazaro (Hertha BSC Berlin/15/0), Burgstaller (Schalke 04/21/1), Arnautovic (West Ham United/74/19)

: Lindner (Grasshoppers Zürich/21 Länderspiele) - Dragovic (Bayer Leverkusen/66/1 Tor), Prödl (Watford/71/4), Hinteregger (FC Augsburg/33/3) - Lainer (Salzburg/9/0), Ilsanker (RB Leipzig/31/0), Zulj (Sturm Graz/6/0), Ulmer (Salzburg/6/0) - Lazaro (Hertha BSC Berlin/15/0), Burgstaller (Schalke 04/21/1), Arnautovic (West Ham United/74/19) Nordirland: Peacock-Farrell (Leeds/2) - McLaughlin (Millwall/34/1), Cathcart (Watford/38/2), J. Evans (Leicester/72/2), Lewis (Norwich/3/0) - Saville (Middlesbrough/7/0), Norwood (Sheffield United/55/0), Davis (Southampton/103/11) - Jones (Kilmarnock/3/0), Grigg (Wigan/12/2), Dallas (Leeds/32/3)

Österreich in der Nations League: Die Tabelle der Gruppe B3