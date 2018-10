ÖFB-Team: Testspiel Österreich gegen Dänemark heute live im TV und Livestream sehen

Die österreichische Nationalmannschaft tritt die Reise nach Dänemark an, um in einem freundschaftlichen Länderspiel "Danish Dynamite" zu entschärfen. Die Partie kannst du am Dienstagabend nicht nur im SPOX-LIVETICKER verfolgen, sondern auch im Livestream auf DAZN sehen.

Das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Nationen liegt bereits acht Jahre zurück. Im März 2010 konnte das ÖFB-Team sich ebenfalls in einem Testspiel mit 2:1 durchsetzen. Franz Schiemer und Roman Wallner besorgten damals im Happel-Stadion den Sieg der von Didi Constantini trainierten Truppe. Auch für die Gäste traf ein Kultstürmer: Nicklas Bendtner.

ÖFB-Team zu Gast in Dänemark: Die Daten zum Spiel

Dänemark vs. Österreich Ankick Dienstag, 16, Oktober, 20:45 Uhr Stadion MCH Arena, Herning Schiedsrichter Ola Hobber Nilsen (Norwegen) Bisherige Duelle 9 Bilanz des ÖFB 4 Siege, 1 Remis, 3 Niederlagen, 14:13 Tore

Dänemark - Österreich im TV oder Livestream auf DAZN sehen

Auf DAZN seid ihr am Dienstagabend im Livestream mit dabei, wenn Dänemark das ÖFB-Team empfängt.

Im TV überträgt der ORF. Neben Moderator Rainer Pariasek und Kommentator Oliver Polzer sind dort die Experten Herbert Prohaska und Roman Mählich zu gegen.