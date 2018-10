ÖFB-Cup, Achtelfinale: SCR Altach gegen den LASK gratis im Livestream sehen

Der LASK gastiert im Achtelfinale des ÖFB-Cups beim SCR Altach. Hier in diesem Artikel kannst du Partie im Livestream sehen.

Vor nicht einmal zwei Wochen kam es erst in der Bundesliga zum Duell zwischen dem LASK und Altach. In diesem konnten die Ländle-Kicker einen Punkt aus der Stahlstadt entführen. Auch wenn Altach weiterhin auf dem vorletzten Platz der Bundesligatabelle liegt, fing sich die Truppe von Coach Werner Grabherr nach dem schlechten Saisonstart zuletzt. In den vergangenen 5 Pflichtspielen setzte es keine Niederlage mehr für den SCR.

Der LASK kommt zwar mit dem Rückenwind eines furiosen 3:3 gegen Salzburg nach Vorarlberg, die Linzer treten in den letzten Wochen allerdings ein wenig auf der Stelle. Neben den Remis gegen die Bullen und Altach kam man auch gegen Sturm nur zu einem Punkt. Dazwischen holte man sich in Innbruck eine 0:1-Auswärtsniederlage ab. Der letzte volle Erfolg von Oliver Glasners Mannen datiert damit aus der 2. ÖFB-Cup-Runde, in der man Stadl-Paura souverän mit 8:0 eliminierte.

SCR Altach gegen den LASK: Wo und wann wird gespielt?

Altach und der LASK treffen am Mittwoch, dem 31. Oktober in der Altacher Cashpoint Arena aufeinander. Der Ankick erfolgt um 18:30 Uhr.

Altach gegen LASK im Livestream

Die Begegnung zwischen Altach und dem LASK ist keines der 4 ORF-Livespiele des diesjährigen Achtelfinals. Dennoch können Fans der beiden Teams die Partie live in Bild und Ton verfolgen. Hier geht's zum Livestream des ÖFB.

