Red Bull Salzburg vs. SK Rapid Wien: Wo kann ich das Spiel heute im Livestream sehen?

Ein Spitzenduell, wie es unterschiedlicher nicht sein könnte. Die 8. Runde der österreichischen Bundesliga bringt den Fans einen echten Kracher ins Haus (So., ab 17 Uhr im LIVETICKER). Bei Red Bull Salzburg läuft alles wunderbar, beim SK Rapid Wien hängt nach der jüngsten Derby-Niederlage der Haussegen schief. Ein Sieg gegen die Bullen könnte zumindest einige kritische Stimmen verstummen lassen. SPOX erklärt dir, wo du das brisante Duell live im TV oder im Livestream verfolgen kannst.

Red Bull Salzburg vs. SK Rapid Wien: Die möglichen Aufstellungen

Salzburg: Stankovic - Ulmer, Ramalho, Pongracic, Lainer - Haidara, Samassekou, Schlager - Wolf - Dabbur, Gulbrandsen.

Rapid: Strebinger - Potzmann, Sonnleitner, Barac, Müldür - Ljubicic, Schwab - Murg, Knasmüllner, Ivan - Alar.

Red Bull Salzburg gegen SK Rapid Wien: Wann steigt der Kracher?

Spiel Red Bull Salzburg - SK Rapid Wien Datum Sonntag, 23. September 2018 Uhrzeit 17.00 Uhr Stadion Red Bull Arena Schiedsrichter noch offen

Salzburg vs. Rapid: Free-TV-Übertragung und Livestream des Topspiels

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel am Sonntag auf Sky Sport Austria als Einzelspiel und Abschluss der 8. Runde. Früher am Sonntag (14:30) treffen bereits Wacker Innsbruck und die Admira sowie FK Austria Wien und der LASK in der Konferenz aufeinander. Der ORF liefert am Abend eine Zusammenfassung der Partien.

Liveticker zum Topspiel: Salzburg vs. Rapid live zum Mitlesen

SPOX versorgt euch die gesamte Bundesligasaison über mit Live-Berichterstattung zu den Spielen. Hier geht es direkt zum Liveticker des Spieles zwischen Salzburg und Rapid.

Die Bilanz: Die letzten fünf Duelle zwischen Salzburg und Rapid