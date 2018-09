ÖFB-Frauen-Nationalmannschaft gewinnt gegen Finnland klar

Die österreichische Frauen-Nationalmannschaft hat zum Abschluss der WM-Qualifikation einen klaren Heimsieg gefeiert. Das Team von Trainer Dominik Thalhammer setzte sich in Wiener Neustadt gegen Finnland mit 4:1 durch.

Nicole Billa und Sarah Zadrazil sorgten für die Führung, die Finninnen kamen durch Linda Sällström unmittelbar vor der Pause zum Anschluss. Nur vier Minuten nach Seitenwechsel stellte Viktoria Pinther den Zweitorevorsprung wieder her. Den Endstand fixierte Billa mit ihrem zweiten Tor.

Neben dem klaren Sieg gab es auch das Comeback von Lisa Makas zu bejubeln. Die 26-Jährige feierte nach ihrem bei der EM 2017 in den Niederlanden erlittenen Kreuzbandriss - die dritte schwere Knieverletzung ihrer Karriere - nach 401 Tagen die Rückkehr ins Nationalteam.

"Für uns war wichtig, unser Spiel weiterzuentwickeln. Wir haben vieles umgesetzt, was der Trainer von uns erwartet hatte", sagte Zadrazil nach der Partie beim ORF.

"Ganz zufrieden bin ich nicht. Im Bereich der Spielfortsetzung hätten wir bessere Lösungen finden können", sagte Coach Thalhammer. "Die Entwicklung war insgesamt während dieses Lehrgangs aber sehr positiv. Ich glaube, dass wir in den nächsten zwei Jahren zur Weltspitze aufschließen werden."

Damit belegen die Österreicherinnen in Gruppe 7 der WM-Qualifikation Platz zwei, verpassen allerdings das Playoff der vier besten Gruppenzweiten und die WM-Endrunde in Frankreich. Dies war allerdings bereits vor der Partie am Dienstag klar.

Österreich - Finnland 4:1 (2:1)

Tore: 1:0 Billa (7.), 2:0 Zadrazil (34.), 2:1 Sällström (45.), 3:1 Pinther (49.) , 4:1 Billa (68.)

Österreich: Zinsberger - Wenninger, Kirchberger, Puntigam - Zadrazil (77. Weilharter) - Schiechtl, Dunst (46. Pinther), Prohaska (67. Makas), Aschauer - Feiersinger, Billa

WM-Qualifikation 2019: Österreich gescheitert