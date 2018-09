Bundesliga: SK Rapid Wien gegen SKN St. Pölten heute im TV und Livestream sehen

Am Samstag trifft der in der Bundesliga strauchelnde SK Rapid am 9. Spieltag im Allianz Stadion auf den SKN St. Pölten (hier im Liveticker). Hier gibt es alle Infos zum Spiel und der Übertragung im Fernsehen und Stream.

Noch vor Saisonbeginn hätte niemand geahnt, dass die Niederösterreicher in der Favoritenrolle in Hütteldorf anreisen. Immerhin liegt die Truppe von Dietmar Kühbauer auf dem dritten Tabellenplatz und kann mit 17 Punkten beinahe doppelt so viele Zähler vorweisen, wie Rapid (9). Rapid gewann erst schockierende zwei Spiele aus den ersten acht Runden.

Das Duell zwischen dem SK Rapid und St. Pölten startet am Samstag um 17:00 Uhr im Wiener Allianz Stadion.

Bundesliga, 9. Runde: SK Rapid Wien vs. SKN St. Pölten

Spiel Rapid - St. Pölten Datum Samstag, 29.09.2018 Uhrzeit 17:00 Uhr Stadion Allianz Stadion, Wien Schiedsrichter Robert Schörgenhofer

SK Rapid Wien vs. SKN St. Pölten: TV-Übertragung und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel am Samstag auf Sky Sport 9 HD als Einzelspiel. Die Samstags-Konferenz der 9. Runde mit WAC vs. Red Bull Salzburg, Rapid vs. St. Pölten und Admira vs. Altach findet ihr auf Sky Sport Austria. Der ORF liefert am Abend eine Zusammenfassung der Partien.

Dietmar Kühbauer kehrt in seine alte Heimat zurück

Rapid gegen St. Pölten: Mögliche Aufstellungen

Rapid: Strebinger - Müldür, Sonnleitner, Barac, Potzmann - D. Ljubicic, Schwab - Murg, Knasmüllner, Ivan - Alar

Strebinger - Müldür, Sonnleitner, Barac, Potzmann - D. Ljubicic, Schwab - Murg, Knasmüllner, Ivan - Alar St. Pölten: Riegler - Ingolitsch, Meisl, Luan, Drescher, Haas - Fountas, Mislov, R. Ljubicic - Pak, R. Gartler

Der 9. Spieltag der Bundesliga im Überblick