Rapid Wien verleiht Alex Sobczyk an den FAC

Rapid hat Alex Sobczyk für eine Saison an den Fußball-Zweitligisten FAC verliehen. Der 21-jährige Stürmer hatte schon davor Leih-Engagements bei SKN St. Pölten und SC Wiener Neustadt absolviert.

"Ich möchte mich so schnell wie möglich in die Mannschaft integrieren und ihr mit Toren zum Erfolg helfen. Ich habe die Partie gegen Amstetten verfolgt. Es war wichtig, dass wir mit einem Sieg gestartet sind. Das ist immer gut für das Selbstvertrauen", sagt der Angreifer bei seiner Vorstellung am FAC-Platz.

FAC Manager Sport Lukas Fischer über die Leihe des ehemaligen österreichischen U19-Nationteamspielers: "Ich bin froh, dass wir Alex für diese Saison nach Floridsdorf holen konnten. Wir wollten auf der Mittelstürmerposition unbedingt reagieren und haben mit Alex nun einen Stürmer, der perfekt in unsere junge Mannschaft passt."

Sobczyks Rückennummer 43 wird bei Rapid damit frei und geht direkt an Neuzugang Jeremy Guillemenot, der vergangenen Woche vom FC Barcelona verpflichtet wurde. Beim Auswärtsspiel gegen Admira wartete der 20-jährige Schweizer noch auf die Spielfreigabe durch den Spanischen Verband, diese sollte aber in Kürze eintreffen.