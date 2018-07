Sommer 2018: Trainingslager, Camps und Top-Testspiele internationaler Klubs in Österreich

Club Friendlies Mi 11.07. BVB, S04, Liverpool: Schaue die Testspiel-Kracher live! World Cup Frankreich -

Die Sommervorbereitung lockt einmal mehr zahlreiche internationale Klubs nach Österreich. Hier bekommt ihr eine Übersicht über die prominentesten Gäste und die wichtigsten Testspiel-Leckerbissen.

Vor allem die deutschen Nachbarn beehren Österreich im Sommer 2018 wieder intensivst. Stammgast Werder Bremen etwa zieht es bereits zum siebten Mal in Folge ins Zillertal. Mit dabei sind bei den Nordlichtern traditionell auch einige ÖFB-Kicker, diesmal Florian Kainz, Marco Friedl sowie Heimkehrer Martin Harnik. Aber auch zahlreiche andere Österreicher-Klubs aus der Bundesliga lassen sich in der Alpenrepublik auf die Beine schauen.

Deutsche Klubs auf Trainingslager in Österreich

Klub Zeitraum Ort Werder Bremen 12. Juli bis 21. Juli Zell am Ziller Schalke 04 29. Juli bis 6. August Mittersill TSG Hoffenheim 29. Juli bis 5. August Windischgarsten Bayer Leverkusen 29. Juli bis 5. August Zell am See/Kaprun RB Leipzig 27. Juli bis 5. August Seefeld Hertha BSC 4. August bis 11. August Schladming FC Augsburg 27. Juli bis 3. August Längenfeld Hannover 96 30. Juli bis 7. August Velden Mainz 05 29. Juli bis 5. August Bad Häring SC Freiburg 20. Juli bis 28. Juli Schruns Fortuna Düsseldorf 19. Juli bis 27. Juli Maria Alm Hamburger SV 8. Juli bis 14. Juli Bad Erlach Arminia Bielefeld 9. Juli bis 17. Juli Kaprun 1. FC Köln 12. Juli bis 21. Juli Kitzbühel Karlsruher SC 10. Juli bis 18. Juli Waidring 1860 München 10. Juli bis 15. Juli Kössen

Doch nicht nur die Deutschen erfreuen sich an den optimalen Trainingsbedingungen in Österreich. Egal ob aus Frankreich, England, der Türkei, China oder Russland - von nah und fern reisen Teams an, um sich im alpinen Sommer auf die Herausforderungen der neuen Saison vorzubereiten.



Internationale Klubs in Österreich

Klub Zeitraum Ort Dynamo Kiew 29. Juni bis 14. Juli Seefeld Tianjin Quanjian 2. Juli bis 7. Juli Saalfelden Shakhtar Donezk 3. Juli bis 12. Juli Velden Stade Rennes 4. Juli bis 13. Juli Lienz Viktoria Plzen 4. Juli bis 14. Juli Westendorf Vitesse Arnheim 4. Juli bis 17. Juli St. Veit Dynamo Moskau 5. Juli bis 20. Juli Stans Rubin Kasan 6. Juli bis 22. Juli Bad Radkersburg Brighton & Hove 8. Juli bis 14. Juli Schruns Lok Moskau 8. Juli bis 22. Juli Bad Kleinkirchheim Basaksehirspor 9. Juli bis 23. Juli Saalfelden Everton FC 9. Juli bis 15. Juli Irdning Besiktas Istanbul 11. Juli bis 22. Juli Ehrenhausen Reading FC 15. Juli bis 21. Juli Bad Erlach Udinese 18. Juli bis 4. August St. Veit Eibar SD 21. Juli bis 29. Juli Kössen Leicester City 23. Juli bis 28. Juli Velden Fenerbahce 23. Juli bis 31. Juli Stegersbach Huddersfield 28. Juli bis 4. August Kirchberg

Und natürlich nutzen die Klubs die Gunst der Stunde auch, um untereinander sowie gegen österreichische Vereine zu testen. Hier eine Auswahl der freundschaftlichen Duelle.

Testspiele im Sommer 2018