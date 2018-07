Red Bull Salzburg verleiht Youba Diarra an Aufsteiger TSV Hartberg

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! World Cup Schweden -

Red Bull Salzburg verleiht Mittelfeldspieler Youba Diarra für eine Saison an den Bundesliga-Aufsteiger TSV Hartberg. Das gaben die "Bullen" am Dienstag in einer Aussendung bekannt.

Der 20-jährige Malier war im Jänner aus seiner Heimat nach Salzburg gewechselt, kam aber als Kooperationsspieler bei Erste-Liga-Club Wr. Neustadt zum Einsatz.

In der abgelaufenen Saison absolvierte Diarra 16 Pflichtspiele für die Niederösterreicher. Auffallend ist, dass er dabei satte acht Gelbe Karten sammelte.