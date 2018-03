ÖFB-Team-News: So bekommt man Tickets für Österreich gegen Deutschland

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? Friendlies England -

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 findet zwar ohne Österreich statt, Fans der österreichischen Nationalmannschaft müssen aber dennoch nicht auf Top-Spiele verzichten. Denn im Vorfeld der WM-Endrunde trifft das ÖFB-Team neben Brasilien und Russland auch auf Deutschland.

"Wir sind stolz, den Weltmeister in Österreich begrüßen zu dürfen. Das Duell mit Deutschland hat einen ganz speziellen Reiz und ist eine schöne Herausforderung. Auch für unsere treuen Fans wird das Spiel eine besondere Attraktion darstellen", wurde Leo Windtner in einer Aussendung zitiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wann und wo findet Österreich gegen Deutschland statt?

Das ÖFB-Team testet am 2. Juni 2018 in Klagenfurt gegen die deutsche Auswahl, die sich in Südtirol auf die Endrunde in Russland vorbereitet. Deshalb wurde das Wörthersee-Stadion als Spielort ausgewählt. Anpfiff ist um 18:00 Uhr.

Österreich gegen Deutschland: So bekommt man Tickets

Der ÖFB verkündete das Testspiel zwar schon Ende des vergangenes Jahres, Einzeltickets sind aber erst mit 27. März verfügbar. Zuvor war es lediglich möglich Abo-Tickets für das Spiel gegen Slowenien und eben Deutschland zu kaufen. Tickets sind unter oefb.at/tickets und via ÖFB Ticket-Hotline (01) 96096 555 erhältlich. Die Kartenpreise liegen zwischen € 12,00 und € 72,00. Bestellungen für Karten der stark nachgefragten VIP-Kategorie können an vip@oefb.at gerichtet werden.

Im Rahmen des Abo-Verkaufs wurden bereits 13.000 Tickets abgesetzt.

Österreichs Bilanz gegen Deutschland

Spiele Siege Unentschieden Niederlage Tore Gegentore 39 8 6 25 55 89

Auf ein Erfolgserlebnis gegen Deutschland warten Österreichs Kicker schon sehr lange. Den bisher letzten Sieg gab es am 29. Oktober 1986 anlässlich der Neueröffnung des Praterstadions. Damals sorgten Toni Polster mit zwei verwandelten Elfmetern und Reinhard Kienast ebenfalls mit einem Doppelpack für einen 4:1-Sieg.

Generell ist die Bilanz klar negativ. In bisher 39 Duellen gab es für Österreich nur acht Siege bei 25 Niederlagen. Die jüngste Begegnung am 6. September 2013 in der WM-Qualifikation in München endete mit einem klaren 3:0 der Deutschen.

ÖFB-Team: Termine aller Länderspiele Österreichs in 2018