Knasmüllner-Transfer zu Barnsley offiziell

Kurz vor Ende des Deadlinedays ist auch der Wechsel von Christoph Knasmüllner in trockenen Tüchern.

Wie sein bisheriger Klub Admira Wacker und sein neuer Arbeitgeber Barnsley unisono verkünden, schließt sich der Mittelfeldspieler mit sofortiger Wirkung dem englischen Zweitligisten an. Dort unterschreibt er einen Vertrag über zweieinhalb Jahre.

Über die Ablöse wird geschwiegen, Admira-Manager Amir Shapourzadeh spricht nur von einer "angemessenen Summe" und sagt zudem: "Sein Berater und er haben sich immer absolut fair verhalten, so dass wir seinem Wunsch ins Ausland zu wechseln entsprochen haben."

Knasmüllner selbst dankt der Admira und allen Verantwortlichen dafür, dass sie ihn auch in schwierigen Zeiten immer unterstützt hat. "Die Chance in England zu spielen ist für mich eine spannende Herausforderung, aber ich werde auch weiterhin sehr interessiert verfolgen, wie der Weg der Admira weitergeht", so der 25-Jährige weiter.