Die fünf Personalien, die Sturms Günter Kreissl beschäftigen

Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian Serie A Inter Mailand -

Udinese FIFA Club World Cup Al Jazira -

Pachuca Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG FIFA Club World Cup Real Madrid -

Gremio Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord Serie A Hellas Verona -

AC Mailand Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

CFC Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL Primera División Las Palmas -

Espanyol Primeira Liga Sporting -

Portimonense Primera División FC Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis Primeira Liga FC Porto -

Maritimo League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Neapel -

Udinese Primera División Levante -

Leganes Coppa Italia AS Rom -

FC Turin Primera División Getafe -

Las Palmas First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

CFC Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

St. Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Straßburg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United Primera División Real Sociedad -

FC Sevilla Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona Primera División Alaves -

Malaga Indian Super League Chennai -

Kerala Serie A Chievo Verona -

Bologna Primera División Real Betis -

Bilbao Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz Primera División Espanyol -

Atletico Madrid A-League Melbourne City -

Melbourne Victory Serie A Lazio -

Crotone Primera División Real Madrid -

FC Barcelona Premier League Everton -

Chelsea Premiership Kilmarnock -

Rangers Serie A CFC Genua -

Benevento Serie A Neapel -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

Inter Mailand Serie A SPAL -

FC Turin Serie A Udinese -

Hellas Verona Premier League Man City -

Bournemouth Championship Sheffield Wed -

Middlesbrough Primera División Valencia -

Villarreal Serie A AC Mailand -

Atalanta Premier League Burnley -

Tottenham Primera División La Coruna -

Celta Vigo Championship Aston Villa -

Sheffield Utd Eredivisie PSV -

Vitesse Premier League Leicester -

Man United Serie A Juventus -

AS Rom Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Willem II Premier League Tottenham -

Southampton Premier League Boxing Day -

Die Konferenz Championship Birmingham -

Norwich Championship Burton Albion -

Leeds Premier League Liverpool -

Swansea Premier League Man United -

Burnley (DELAYED) First Division A Anderlecht -

Gent Championship Brentford -

Aston Villa Premier League West Bromwich -

Everton (DELAYED) Premier League Huddersfield -

Stoke (DELAYED) Premier League Watford -

Leicester (DELAYED) Premier League Chelsea -

Brighton (DELAYED) Premier League Bournemouth -

West Ham (DELAYED) Premier League Newcastle -

Man City Premiership Hearts – Hibernian Indian Super League Jamshedpur -

Chennai Indian Super League Mumbai -

Delhi Serie A Crotone -

Neapel Championship Cardiff -

Preston

Nach geregelter Nachfolge für den scheidenden Erfolgscoach Franco Foda wird Günter Kreissl auch in der Winterpause nicht langweilig. Für den Geschäftsführer Sport von Sturm Graz steht vor allem ein Punkt vornean: Das Erfolgsteam der Steirer zu halten. Der Lauf von Sturm im Herbst hat jedenfalls auch "Begehrlichkeiten" erweckt, wie Kreissl vor dem Herbstausklang bei der Austria vermeldete.

Im Auswärtsauftritt im Wiener Happel-Stadion am Sonntag könnte Sturm eine Klub-interne Bestmarke einstellen. 47 Punkte waren es in der Saison 1997/98 nach der 20. Runde, bei 44 hält Sturm aktuell. In der Drei-Punkte-Ära wurden alle Teams mit einer solchen Bilanz am Ende Meister. So auch Sturm im Jahr 1998. Der Erfolg bringt aber auch mit sich, dass finanzstärkere Clubs ihre Fühler nach Leistungsträgern der Grazer bereits ausgestreckt haben.

14 auslaufende Verträge

Spekulationen gab es zu Wochenbeginn um Stefan Hierländer. Der ehemalige Salzburg- und Leipzig-Akteur hat sich bei Sturm glänzend entwickelt und auch den Sprung ins Nationalteam geschafft. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft aber im Sommer aus. Dass ein Klub wie Rapid ein Auge auf Hierländer geworfen hat, lässt Kreissl aber kalt. "Von jedem Querschuss verliere ich nicht die Nerven. Für mich ist wichtig, was der Spieler sagt", sagte er gegenüber der APA.

Vier, fünf Personalien sind es, die Kreissl derzeit intensiver beschäftigen. Als Gesprächspartner dienten in den letzten Tagen neben Hierländer auch Dario Maresic, Marvin Potzmann oder Christian Schoissengeyr. Ihre Verträge laufen nach Saisonende ebenso aus wie jener von Charalampos Lykogiannis. Der Grieche wird ebenfalls mit einem Transfer in Verbindung gebracht. Bei Lukas Spendlhofer, Philipp Huspek und Philipp Zulechner besitzt Sturm Optionen auf eine Verlängerung. Insgesamt 14 Kaderspieler sind es, die aktuell im Sommer auslaufende Verträge besitzen.

"Billiger wird die Geschichte nicht"

Kreissl berichtet von "grundsätzlich guten Gesprächen. Es gibt von allen Spielern das Interesse, bei Sturm zu bleiben". Der Erfolgslauf der Mannschaft habe freilich einen Nebeneffekt: "Billiger wird die Geschichte nicht." Der Verein sei bereit, bei dem einen oder anderen nachzubessern, erklärte Sturms Sportchef. Jedoch gebe es auch eine Schmerzgrenze. "Die Gehaltshierarchie innerhalb der Mannschaft muss passen und stimmig sein", erklärte Kreissl. Von dieser Linie abzugehen ist selbst bei der aktuell herrschenden Euphorie in Graz kein Thema.

Was aus den Fast-Transfers der Bundesliga wurde © GEPA 1/15 Jeden Sommer und Winter scheitern auch in der österreichischen Bundesliga Transfers am Fließband. Wir schauen uns an, was aus den prominentesten Namen der jüngeren Vergangenheit wurde. Von Ousmane Dembele bis Adam Nagy. © getty 2/15 Ousmane Dembele -> Salzburg: Beinahe wäre er in Salzburg gelandet. Dembele besuchte bereits den Trainingskomplex in Salzburg - er wollte kommen, doch Rennes lies den Wechsel platzen. Der Rest ist Geschichte: Dembele wechselte für 105 Millionen zu Barca. © getty 3/15 Ádám Nagy -> Rapid: Im Sommer 2016, nachdem Petsos nach Bremen wechselte, war Nagy der "absolute Wunschspieler". Nach einer starken EM entschied er sich aber für Bologna. Beim Serie-A-Klub spielt er aber keine tragende Rolle. © getty 4/15 Yordy Reyna -> Sturm Graz: Im Winter 2017 versuchte Sturm Edomwonyi mit Salzburgs Reyna zu ersetzen. Der Tempo-Stürmer entschied sich für die Vancouver Whitecaps (MLS). Seine Ausbeute: 18 Spiele, 6 Tore, 4 Vorlagen. © GEPA 5/15 Evans Mensah -> Rapid: Rapid verhandelte mit Helsinki über einen Transfer, Mensah (19) begann in den Sozialen Medien bereits diversen Rapid-Seiten zu folgen. Der Wechsel zerschlug sich. In 29 Spielen erzielte der Offensivmann 8 Tore, 4 Vorlagen inklusive. © GEPA 6/15 Jakob Jantscher -> Austria: Der Blick brachte Jantscher im Sommer 2016 intensiv mit der Austria in Verbindung. Der Wechsel kam aber nie zustande. Bei Rizespor ist Jantscher heute nur Reservist und wird im Jänner wohl weiterziehen. © GEPA 7/15 Mario Pasalic -> Salzburg: Der Kicker berichtete im Sommer, dass Pasalic Konrad Laimer in Salzburg nachfolgen soll. Der Wechsel passierte hingegen nie. Der Chelsea-Kicker wurde schließlich an Spartak Moskau verliehen, wo er Stammspieler ist. © getty 8/15 Miroslav Stevanovic -> WAC: Der ehemalige Sevilla-Flügelspieler wurde im Sommer intensiv mit dem WAC in Verbindung gebracht. Aber der Deal scheiterte. Der Bosnier wechselte zu Servette in die zweite Schweizer Liga (13 Spiele, 4 Tore, 5 Vorlagen). © GEPA 9/15 Patrik Hrosovsky -> Rapid: Im Sommer 2016 wollte Rapid unbedingt Patrik Hrosovsky von Pilsen holen. Aber: Der zentrale Mittelfeldspieler war zu teuer. Rapid bot 2 Mio. Euro. Zu wenig. Der Slowake kickt noch immer in Pilsen, ist freilich Stammspieler. © GEPA 10/15 Michael Liendl -> Sturm Graz: Beinahe jedes Transferfenster wird Sturm Graz mit Spielmacher Michael Liendl in Verbindung gebracht. So auch im Sommer. Der Steirer blieb aber im Ausland, kickt heute bei Twente und ist Stammspieler. © GEPA 11/15 Wilson Kamavuaka -> SCR Altach: Mit Ex-Sturm-Kicker Kamavuaka wollte Altach einen alten Bekannten im Jänner 2017 zurückholen. Doch dieser sagte in letzter Sekunde ab. Bei Darmstadt in der 2.Bundesliga ist er aber immerhin gesetzt. © getty 12/15 Ulrik Jenssen -> Sturm Graz: Im Jänner diesen Jahres wurde Sturm intensiv mit Ulrik Jenssen in Verbindung gebracht. Verpflichtet wurde stattdessen Landsmann Martin Ovenstad. Bei Tromsö ist der 21-jährige Jenssen heute Schlüsselspieler. © getty 13/15 Lebogang Phiri -> Rapid: Der Südafrikaner ist ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler, der nicht verpflichtet werden konnte. Der Wechsel platzte, Phiri ging ein Jahr später zu Guingamp in die Ligue 1, wo er meist als Joker agieren darf. © getty 14/15 Philip Hellquist -> Sturm Graz: Hellquist-Berater Stefan Petersson bestätigte im Jänner 2017 Sturms Interesse an Hellquist. Ein Wechsel kam aber nie zu Stande. Der Schwede ging in seine Heimat zu Kalmar, traf dort in 18 Spielen 4 Mal. © getty 15/15 Joshua Gatt -> Rapid: Im vergangenen Winter trainierte Joshua Gatt bereits mit Rapid mit, Canadi bezeichnete ihn als "interessant", Bickel blockierte. Heute kickt Gatt bei den Colorado Rapids in der MLS, ist Stammspieler. 20 Spiele, 2 Tore, 2 Vorlagen.

Grundsätzlich hegt Kreissl den "massiven Wunsch, die Mannschaft zusammenzuhalten." Mit einem im Sommer ablösefreien Spieler im Winter noch schnelles Geld zu machen, sei nicht sein Plan, betonte der ehemalige Austria-Torhüter. "Ich definiere mich nicht übers Geldmachen. Eine gut eingespielte Mannschaft ist wichtiger", sagte er. Auch der Foda-Nachfolger Heiko Vogel sei auf jener Basis gekommen, dass er einen sehr guten Kader zur Verfügung habe. Der Deutsche wird am 4. Jänner in die Vorbereitung auf das Frühjahr starten. In Wien sitzt er aus Respekt vor Foda nicht auf der Tribüne.

Kreissl trat sein Amt im Mai 2016 an, damals verlautbarte der ehemalige Wiener-Neustadt-Coach, in Graz das "Maximum" herausholen zu wollen. Seine Arbeit wird nun von allen Seiten als äußerst positiv bewertet. Das Maximum sieht der 43-Jährige aber noch lange nicht in Sicht. "Wir sind mitten auf der Strecke, in einem Marathon würden wir auf Kilometer 21 liegen. Wichtig ist aber, wie man nach 42 Kilometern dasteht." Das Maximum, das wäre Platz eins am 27. Mai 2018 stehen zu haben.